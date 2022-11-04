Не паникуй и следуй инструкции! Что делать, если ты застрял(-а) в лифте

В последнее время количество людей, застревающих в лифтах, закономерно возросло. Об увеличении вызовов на деблокировку дверей лифтовой кабины сообщили в Департаменте муниципальной безопасности.
Это связано с веерными отключениями света, о точном времени которых жители многоэтажек могут забыть, а также с внезапными аварийными отключениями в результате атак врага.
Какова бы ни была причина, мало приятного в том, чтобы просидеть целый день в замкнутом пространстве.
Именно ради твоего покоя и комфорта власти Киева призывают не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог.
Именно ради твоего покоя и комфорта власти Киева призывают не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог.
Когда в твоем доме собираются применять веерные отключения, ты можешь посмотреть на обновленном графике отключений.
При этом учитывай, что электроэнергию в твоем доме могут выключить и на 30-40 минут раньше, поэтому лучше пользоваться лестницей.
Если же ты все же застрял(-а) в лифте, то не паникуй, а соблюдай специальные правила для таких случаев. Их напомнили на официальном портале КГГА.
После этого попробуй понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.
Лучше всего будет заранее сфотографировать или записать этот номер горячей линии в контакты, чтобы в случае чего лишний раз не паниковать.
Если информации с номером телефона или кнопки вызова нет, то обратись в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК с просьбой, чтобы они разместили необходимые контактные телефоны.
Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад твоего района и города в целом, поэтому на помощь приедут спасатели.
Лифтов лучше избегать не только потому, что можно там застрять. Они потребляют очень много электроэнергии, которая сейчас на вес золота. Как ты можешь комфортно экономить свет, читай в нашем материале.
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