Не паникуй и следуй инструкции! Что делать, если ты застрял(-а) в лифте

В последнее время количество людей, застревающих в лифтах, закономерно возросло. Об увеличении вызовов на деблокировку дверей лифтовой кабины сообщили в Департаменте муниципальной безопасности.

Это связано с веерными отключениями света, о точном времени которых жители многоэтажек могут забыть, а также с внезапными аварийными отключениями в результате атак врага.

Какова бы ни была причина, мало приятного в том, чтобы просидеть целый день в замкнутом пространстве.

Сейчас также смотрят

Именно ради твоего покоя и комфорта власти Киева призывают не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог.

Когда в твоем доме собираются применять веерные отключения, ты можешь посмотреть на обновленном графике отключений.

При этом учитывай, что электроэнергию в твоем доме могут выключить и на 30-40 минут раньше, поэтому лучше пользоваться лестницей.

Читать по теме В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — обновленный график Когда будут отключать свет в Киеве и области и зачем.

Если же ты все же застрял(-а) в лифте, то не паникуй, а соблюдай специальные правила для таких случаев. Их напомнили на официальном портале КГГА.

Как действовать, если лифт застрял: пошаговая инструкция

Первое и самое главное — успокойся, потому что паника может сделать только хуже. Чтобы оправиться от шока и внезапного страха, можешь использовать дыхательные техники или медитации.

После этого попробуй понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.

Не нажимай на все кнопки подряд, не прыгай в лифте и не пытайся открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйся кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы, указанной в кабине каждого лифта, и сообщи диспетчеру о возникшей проблеме и твоем местонахождении.

Лучше всего будет заранее сфотографировать или записать этот номер горячей линии в контакты, чтобы в случае чего лишний раз не паниковать.

Если информации с номером телефона или кнопки вызова нет, то обратись в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК с просьбой, чтобы они разместили необходимые контактные телефоны.

В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не имеют возможности приехать, позвони в службу 101.

Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад твоего района и города в целом, поэтому на помощь приедут спасатели.

Если у тебя при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, позови на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо, и попроси, чтобы они вызвали соответствующую службу.

Если в ожидании аварийной службы тебе стало жарко, сними верхнюю одежду. При наличии воды пей ее умеренно. Если общее состояние ухудшается, положи вещи на пол и присядь, вытянув ноги.

После приезда аварийной бригады четко следуй всем ее инструкциям.

Лифтов лучше избегать не только потому, что можно там застрять. Они потребляют очень много электроэнергии, которая сейчас на вес золота. Как ты можешь комфортно экономить свет, читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.