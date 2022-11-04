Не панікуй і дотримуйся інструкцій! Що робити, якщо ти застряг(-ла) у ліфті

Останнім часом кількість людей, які застрягають у ліфтах, закономірно зросла. Про збільшення викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни повідомили у Департаменті муніципальної безпеки.
Це пов’язано з віяловими відключеннями світла, про точний час яких жителі багатоповерхівок можуть забути, а також із раптовими аварійними відключеннями внаслідок атак ворога.
Хай яка причина, мало приємного в тому, щоб просидіти цілий день у закритому просторі.
Саме задля твого спокою та комфорту влада Києва закликає не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог.
Саме задля твого спокою та комфорту влада Києва закликає не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог.
Коли у твоєму будинку збираються застосовувати віялові відключення, можна подивитися в оновленому графіку відключень.
Втім, слід врахувати, що електроенергію у твоїй домівці можуть вимкнути на 30-40 хвилин раніше. Тому краще користуватися сходами.
Якщо ж ти все ж таки застряг(-ла) у ліфті, то не панікуй, а дотримуйся правил для таких випадків. Їх нагадали на офіційному порталі КМДА.
Після цього спробуй зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.
Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії у контакти, щоб у разі чого зайвий раз не панікувати.
Якщо інформації з номером телефону чи кнопки виклику немає, то звернися до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу з проханням, щоб розмістили необхідні контактні телефони.
Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад твого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники.
Ліфтами краще не користуватися не тільки через те, що можна там застрягнути. Вони споживають дуже багато електроенергії, яка зараз на вагу золота. Як ще ти можеш комфортно заощаджувати світло, читай у нашому матеріалі.
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