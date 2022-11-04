Не панікуй і дотримуйся інструкцій! Що робити, якщо ти застряг(-ла) у ліфті

Останнім часом кількість людей, які застрягають у ліфтах, закономірно зросла. Про збільшення викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни повідомили у Департаменті муніципальної безпеки.

Це пов’язано з віяловими відключеннями світла, про точний час яких жителі багатоповерхівок можуть забути, а також із раптовими аварійними відключеннями внаслідок атак ворога.

Хай яка причина, мало приємного в тому, щоб просидіти цілий день у закритому просторі.

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Саме задля твого спокою та комфорту влада Києва закликає не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог.

Коли у твоєму будинку збираються застосовувати віялові відключення, можна подивитися в оновленому графіку відключень.

Втім, слід врахувати, що електроенергію у твоїй домівці можуть вимкнути на 30-40 хвилин раніше. Тому краще користуватися сходами.

Читати на тему У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік Коли відключатимуть світло у Києві та області та для чого.

Якщо ж ти все ж таки застряг(-ла) у ліфті, то не панікуй, а дотримуйся правил для таких випадків. Їх нагадали на офіційному порталі КМДА.

Як діяти, якщо ліфт застряг: покрокова інструкція

Перше і найголовніше — заспокойся, бо паніка може зробити тільки гірше. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можеш використати дихальні техніки чи медитації.

Після цього спробуй зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.

Не натискай на всі кнопки поспіль, не стрибай у ліфті й не намагайся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, яка вказана у кабіні кожного ліфта, та повідом про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії у контакти, щоб у разі чого зайвий раз не панікувати.

Якщо інформації з номером телефону чи кнопки виклику немає, то звернися до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу з проханням, щоб розмістили необхідні контактні телефони.

У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуй до служби 101.

Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад твого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники.

Якщо у тебе при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, поклич на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попроси, щоб вони викликали відповідну службу.

Якщо в очікуванні аварійної служби тобі стало жарко, зніми верхній одяг. За наявності води, пий її помірно. Якщо ж загальний стан погіршується, поклади речі на підлогу і присядь, витягнувши ноги.

Після приїзду аварійної бригади чітко виконуй всі її інструкції.

Ліфтами краще не користуватися не тільки через те, що можна там застрягнути. Вони споживають дуже багато електроенергії, яка зараз на вагу золота. Як ще ти можеш комфортно заощаджувати світло, читай у нашому матеріалі.

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