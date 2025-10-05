Что проверить дома перед началом отопительного сезона

За окнами украинских домов становится все холоднее — бабье лето окончательно покинуло нашу страну. Перед началом отопительного сезона стоит позаботиться о важных документах.

Адвокат Анна Даниэль рассказала для 24 Канала о пересмотре договоров с поставщиками, сверке показателей счетчиков и техническую проверку дома.

Зачем это нужно сделать, рассказываем далее в материале.

Что нужно проверить перед началом отопительного сезона

По словам Анны Даниэль, отношения между потребителем и поставщиком коммунальных услуг регулируются законом о ЖКУ.

Этот закон также обязывает пользователя заключать договор о предоставлении ЖКУ в случаях, предусмотренных законом.

Также это обязывает своевременно устранять неполадки, возникшие по вине пользователя, а также за свой счет проводить ремонт и заменять санитарно-технические приборы.

— В то же время исполнитель коммунальной услуги обязан готовить и заключать с потребителем договоры о предоставлении коммунальных услуг, — говорит адвокат.

Потребителя перед началом отопительного сезона нужно проверить перечень документов:

Договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг (свет, газ, вода, тепло);

счета за предыдущий период на наличие задолженностей;

акты приемки-передачи счетчиков, их поверка;

протоколы решений ОСМД/жилищных кооперативов о подготовке дома к отопительному сезону;

документы от управляющего домом о проведенных технических работах.

Проверка счетчиков перед зимой

Обязательно нужно проверить счетчики перед началом отопительного сезона 2025-26.

Проверь счетчики на исправность. Поверка счетчиков должны проходить владельцы всех приборов учета раз в четыре года, а заказ этой процедуры оплачивают потребители.

Проблемы могут возникать не только со счетчиками, но и с батареями. Что делать, если тепло дали, а батареи холодные? Отвечаем в другом нашем материале.

