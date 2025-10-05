Що перевірити вдома перед початком опалювального сезону

За вікнами українських помешкань стає все холодніше — бабине літо остаточно покинуло нашу країну. Перед початком опалювального сезону варто подбати про важливі документи.

Що треба перевірити перед початком опалювального сезону

За словами Анни Даніель, стосунки між споживачем та надавачем комунальних послуг регулюються законом про ЖКП.

Цей закон також зобовʼязує користувача укладати договір про надання ЖКП у випадках, передбачених законом.

Також це зобовʼязує своєчасно усувати неполадки, які виникли з вини користувача, а також власним коштом проводити ремонт і замінювати санітарно-технічні прилади.

— Натомість виконавець комунальної послуги зобов’язаний готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг, — каже адвокатка.

Споживачеві перед початком опалювального сезону треба перевірити перелік документів:

Договір про надання житлово-комунальних послуг (світло, газ, вода, тепло);

рахунки за попередній період на наявність заборгованостей;

акти приймання-передачі лічильників, їхня повірка;

протоколи рішень ОСББ/житлових кооперативів про підготовку будинку до опалювального сезону;

документи від управителя будинку про проведені технічні роботи.

Перевірка лічильників перед зимою

Обовʼязково треба перевірити лічильники перед початком опалювального сезону 2025-26.

Перевір лічильники на справність. Повірка лічильників повинні проходити власники всіх приладів обліку раз на чотири роки, а за замовлення цієї процедури оплачують споживачі.

