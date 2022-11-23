Что такое эскалация войны и чем она опасна для Украины

На днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что после неудач России следует готовиться к эскалации войны в Украине.
По словам политика, эскалация не исключает разрушения инфраструктуры. Что такое эскалация войны — читай в материале.
Эскалация военного конфликта — это быстрое развитие и его обострение.
Важно понимать, что под эскалацией подразумевается конфликт, в котором оппоненты применяют больше силы, чем раньше.
Важно понимать, что под эскалацией подразумевается конфликт, в котором оппоненты применяют больше силы, чем раньше.
То есть стороны действуют более интенсивно и жестко.
Эскалация — это когда оппоненты постепенно увеличивают, усиливают, расширяют, наращивают, распространяют, обостряют конфликт и т.д.
Термин начали использовать все чаще во время холодной войны.
Инцидент — начало конфликта, а ослабление противоборства — его завершение.
Конфликт межгосударственного уровня часто перерастает в войну.
Она более масштабна, чем конфликт, ведь участие в ней принимает все общество.
Она более масштабна, чем конфликт, ведь участие в ней принимает все общество.
А когда речь идет о социальном конфликте, то в нем принимают участие только отдельные социальные группы.
Также термин эскалация используют и в других случаях. К примеру, при обсуждении какой-то проблемы на высшем уровне.
Ранее мы рассказывали, почему не стоит путать рашизм и путинизм.