Что такое эскалация войны и чем она опасна для Украины

На днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что после неудач России следует готовиться к эскалации войны в Украине.

По словам политика, эскалация не исключает разрушения инфраструктуры. Что такое эскалация войны — читай в материале.

Что такое эскалация войны

Эскалация военного конфликта — это быстрое развитие и его обострение.

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Важно понимать, что под эскалацией подразумевается конфликт, в котором оппоненты применяют больше силы, чем раньше.

То есть стороны действуют более интенсивно и жестко.

Что такое эскалация: определение термина

Эскалация — это когда оппоненты постепенно увеличивают, усиливают, расширяют, наращивают, распространяют, обостряют конфликт и т.д.

Термин начали использовать все чаще во время холодной войны.

Инцидент — начало конфликта, а ослабление противоборства — его завершение.

Эскалация конфликта: основные признаки

Формируется образ врага. В таком конфликте ощущается еще больший рост недоверия к оппоненту. Простыми словами, когда конфликтующую сторону отождествляют со злом.

Растет эмоциональное напряжение. Вместе с увеличением угрозы возрастает эмоциональная нагрузка.

Аргументы заменяются претензиями. Это когда стороны используют так называемую тактику личностных выпадов.

Противоречия усугубляются. Когда стороны игнорируют интересы друг друга.

Растет насилие. Стороны (или сторона) увеличивают агрессию, влияющую на уровень насилия.

Первоначальный предмет конфликта отходит на второй план. Начинается более глобальная стадия противостояния, где причина конфликта уже почти не играет роли.

Конфликт распространяется. Противостояние становится все глубже, а их границы становятся все шире.

Добавляются новые участники. К примеру, как в случае войны в Украине, добавляются государства.

Какие существуют эскалации:

конфликты межгосударственного уровня;

национально-освободительные войны;

внутренние интернационализированные конфликты.

Конфликт межгосударственного уровня часто перерастает в войну.

Она более масштабна, чем конфликт, ведь участие в ней принимает все общество.

А когда речь идет о социальном конфликте, то в нем принимают участие только отдельные социальные группы.

Также термин эскалация используют и в других случаях. К примеру, при обсуждении какой-то проблемы на высшем уровне.

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