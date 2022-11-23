Що таке ескалація війни та чим вона небезпечна для України

Днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, що після невдач Росії слід готуватися до ескалації війни в Україні.
За словами політика, ескалація не виключає руйнування інфраструктури. Що таке ескалація війни — читай у матеріалі.
Ескалація військового конфлікту — це швидкий розвиток та його загострення.
Важливо розуміти, що під ескалацією мають на увазі конфлікт, в якому опоненти застосовують більше сили, ніж раніше.
Важливо розуміти, що під ескалацією мають на увазі конфлікт, в якому опоненти застосовують більше сили, ніж раніше.
Тобто сторони діють інтенсивніше і жорсткіше.
Ескалація — це коли опоненти поступово збільшують, посилюють, розширюють, нарощують, поширюють, загострюють конфлікт тощо.
Термін почали використовувати дедалі частіше в часи Холодної війни.
Термін почали використовувати дедалі частіше в часи Холодної війни.
Інцидент — початок конфлікту, а послаблення протиборства — його завершення.
Конфлікт міждержавного рівня часто переростає у війну. Вона більш масштабна, ніж конфлікт, адже участь у ній бере все суспільство.
А коли говорять про соціальний конфлікт, то в ньому беруть участь тільки окремі соціальні групи.
А коли говорять про соціальний конфлікт, то в ньому беруть участь тільки окремі соціальні групи.
Також термін ескалація вживають і в інших випадках. Наприклад, обговорення якоїсь проблеми на вищому рівні.
Раніше ми розповідали, чому не варто плутати рашизм та путінізм.