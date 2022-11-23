Що таке ескалація війни та чим вона небезпечна для України

Днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, що після невдач Росії слід готуватися до ескалації війни в Україні.

За словами політика, ескалація не виключає руйнування інфраструктури. Що таке ескалація війни — читай у матеріалі.

Що таке ескалація війни

Ескалація військового конфлікту — це швидкий розвиток та його загострення.

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Важливо розуміти, що під ескалацією мають на увазі конфлікт, в якому опоненти застосовують більше сили, ніж раніше.

Тобто сторони діють інтенсивніше і жорсткіше.

Що таке ескалація: визначення терміну

Ескалація — це коли опоненти поступово збільшують, посилюють, розширюють, нарощують, поширюють, загострюють конфлікт тощо.

Термін почали використовувати дедалі частіше в часи Холодної війни.

Інцидент — початок конфлікту, а послаблення протиборства — його завершення.

Ескалація конфлікту: основні ознаки

Формується образ ворога. В такому конфлікті відчувається ще більший ріст недовіри до опонента. Простими словами, коли сторону конфлікту ототожнюють зі злом.

Зростає емоційна напруга. Разом зі збільшенням загрози зростає емоційне навантаження.

Аргументи замінюються претензіями. Це коли сторони застосовують так звану тактику особистісних випадів.

Суперечності поглиблюються. Коли сторони ігнорують інтереси одна одної.

Зростає рівень насильства. Сторони (або сторона) збільшують агресію, яка впливає на рівень насильства.

Початковий предмет конфлікту відходить на другий план. Починається більш глобальна стадія протистояння, де причина конфлікту вже майже не грає ролі.

Конфлікт поширюється. Протистояння стає дедалі глибшим, а їхні межі — ширшими.

Додаються нові учасники. Наприклад, як у випадку війни в Україні, додаються держави.

Які існують ескалації:

конфлікти міждержавного рівня;

національно-визвольні війни;

внутрішні інтернаціоналізовані конфлікти.

Конфлікт міждержавного рівня часто переростає у війну. Вона більш масштабна, ніж конфлікт, адже участь у ній бере все суспільство.

А коли говорять про соціальний конфлікт, то в ньому беруть участь тільки окремі соціальні групи.

Також термін ескалація вживають і в інших випадках. Наприклад, обговорення якоїсь проблеми на вищому рівні.

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