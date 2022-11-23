Твоя безпека

Що таке ескалація війни та чим вона небезпечна для України

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 13:40
Війна
Фото: Unsplash

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