Не верь ушам! Что делать, если тебе звонит родственник и просит денег

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и с появлением искусственного интеллекта они вышли на новый, пугающий уровень. Одним из самых опасных видов обмана стал так называемый дипфейк-вишинг — технология, позволяющая злоумышленникам клонировать голос любого человека, чтобы выманить деньги или конфиденциальные данные.

Как работает эта опасная схема

Дипфейк-вишинг сочетает социальную инженерию с искусственным интеллектом. Для создания реалистичной копии голоса мошенникам достаточно всего нескольких секунд твоей аудиозаписи, которую можно легко найти в открытом доступе — например, в видео в социальных сетях.

С помощью специального программного обеспечения ИИ создает точную голосовую модель, способную воспроизвести любой текст. Далее схема приобретает знакомые, но усиленные обороты.

Злоумышленники звонят или пишут в мессенджере, используя клонированный голос, который жертва узнает как голос родственника, коллеги или руководителя. Чтобы сделать невозможным рациональное мышление, мошенники придумывают срочную ситуацию. Например, просят немедленно перевести деньги для решения какой-то катастрофической проблемы. Наибольшая опасность заключается в том, что эти атаки могут происходить в режиме реального времени. Искусственный интеллект позволяет злоумышленнику отвечать на твои вопросы, делая разговор максимально правдоподобным.

Главное оружие дипфейк-вишинга — его правдоподобность. Современные технологии позволяют клонировать голос настолько качественно, что отличить его от настоящего практически невозможно.

Как защитить себя от мошенников

Помните, что главное оружие против этого вида атак — бдительность. Если во время разговора возникает ощущение спешки, на вас оказывают эмоциональное давление и требуют немедленных действий, это повод для подозрения.

Чтобы обезопасить себя, действуй по такому простому плану.

Прерви разговор. Не поддавайся на эмоции. Если тебе звонили через мессенджер, позвони или напиши этому человеку через традиционную сотовую связь. Если звонок поступил на SIM-карту, позвони или напиши в мессенджер. Для дополнительной уверенности, соверши видеозвонок. Это позволит убедиться, что ты общаешься именно с тем человеком.

Даже если сервисы для клонирования голоса и запрещают подобное мошенничество, меры предосторожности в них, к сожалению, можно легко обойти. Поэтому единственной надежной защитой остается твоя собственная осторожность.

