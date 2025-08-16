Не вір вухам! Що робити, якщо тобі дзвонить родич і просить грошей

Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, і з появою штучного інтелекту вони вийшли на новий, лячний рівень. Одним із найнебезпечніших видів обману став так званий дипфейк-вішинг — технологія, що дозволяє зловмисникам клонувати голос будь-якої людини, щоб виманити гроші або конфіденційні дані.

Про це розповіло видання як раніше видання Consumer Reports.

Як працює ця небезпечна схема

Дипфейк-вішинг поєднує соціальну інженерію зі штучним інтелектом. Для створення реалістичної копії голосу шахраям достатньо лише кількох секунд твого аудіозапису, який можна легко знайти у відкритому доступі — наприклад, у відео у соціальних мережах.

За допомогою спеціального програмного забезпечення ШІ створює точну голосову модель, здатну відтворити будь-який текст. Далі схема набуває знайомих, але посилених обертів.

Зловмисники телефонують або пишуть у месенджері, використовуючи клонований голос, який жертва впізнає як голос родича, колеги чи керівника. Щоб унеможливити раціональне мислення, шахраї вигадують термінову ситуацію. Наприклад, просять негайно переказати гроші для розв’язання якоїсь катастрофічної проблеми. Найбільша небезпека полягає в тому, що ці атаки можуть відбуватися в режимі реального часу. Штучний інтелект дозволяє зловмиснику відповідати на твої запитання, роблячи розмову максимально правдоподібною.

Головна зброя дипфейк-вішингу — його правдоподібність. Сучасні технології дозволяють клонувати голос настільки якісно, що відрізнити його від справжнього практично неможливо.

Як захистити себе від шахраїв

Пам’ятай, що головна зброя проти цього виду атак — пильність. Якщо під час розмови виникає відчуття поспіху, на вас чинять емоційний тиск і вимагають негайних дій, це є приводом для підозри.

Щоб убезпечити себе, дій за таким простим планом.

Перерви розмову. Не піддавайся на емоції. Якщо тобі телефонували через месенджер, зателефонуй або напиши цій людині через традиційний стільниковий зв’язок. Якщо дзвінок надійшов на SIM-карту, зателефонуй або напиши у месенджер. Для додаткової впевненості, здійсни відеодзвінок. Це дозволить переконатися, що ти спілкуєшся саме з тією людиною.

Навіть якщо сервіси для клонування голосу й забороняють подібне шахрайство, запобіжні заходи в них, на жаль, можна легко обійти. Тому єдиним надійним захистом залишається твоя власна обережність.

Раніше ми повідомляли, що російські спецслужби активно атакують українських пенсіонерів, використовуючи нові шахрайські схеми. Як це працює та чим можуть загрожувати ці маніпуляції — читай деталі в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!