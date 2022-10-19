Все, что мы не хотели бы, но должны знать о ядерном взрыве — как день может настать посреди ночи

У кого-то разговоры только о море, а в нашей реальности — о ядерной угрозе от России. Каждый раз после своих поражений на поле боя кто-то вспоминает, что его страна имеет такое оружие — и начинает угрожать.
Однако после восьми месяцев полномасштабной войны украинцев уже не так просто испугать. Лучше рассказать, что вообще означают эти заявления и насколько они представляют реальную угрозу.
Учитель физики и финалист Global Teacher Prize Ukraine Павел Виктор рассказал Освіторії, что может быть ядерное оружие, как его могут использовать и от чего зависит мощность поражений после ядерного взрыва.
Ядерное оружие делится на два вида — тактическое и стратегическое. Такое деление зависит от мощности заряда.
Такое вооружение может весить от 0,3 килотонны до 100 килотонн. И чем тяжелее по весу ядерная бомба, тем больше будет зона поражения. К примеру, если снаряд будет насчитывать уже десятки килотонн, то он сможет разрушить целый город.
Существует несколько вариантов для использования ядерной боеголовки:
В радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва будут разрушены даже самые большие и защищенные сооружения, в том числе бункеры.
В месте, где заряд сдетонировал, образуется воронка, а почва будет заражена радиацией. Также от взрыва может быть световое излучение и проникающая радиация, но они поразят в большинстве своем здания.
Что касается радиоактивной пыли, то она может быть чрезвычайно опасна для человеческого организма, поэтому рекомендуется защитить свои дыхательные пути специальными респираторами FFP2, а еще лучше FFP3.
Когда пыль поднимется в воздух, то может вызвать конденсацию водяного пара. Есть риск, что пойдет радиоактивный дождь, от которого тоже нужно будет спрятаться.
В случае, если ядерный взрыв произойдет в воздухе, риск от светового излучения значительно выше, поскольку оно может сразу ослепить всех вокруг.
Это тот случай, когда “день может настать посреди ночи”.
Это тот случай, когда “день может настать посреди ночи”.
Мощность ударной волны будет меньше и может распространиться на большее расстояние от эпицентра взрыва.
Также будут опасными последствиями — проникающая радиация, которая может поразить немалое количество людей, а электромагнитный импульс от взрыва может вывести из строя всю электронику.
О перевозке крупных ядерных боеголовок разведка сможет узнать гораздо раньше чем небольших, которые называют тактическими. Однако в любом случае предупредить о ядерном взрыве спецслужбы смогут, вероятно, за несколько часов в лучшем случае.
Несмотря на все прогнозы экспертов, никто не знает, что в голове у российского диктатора, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Читай, как выжить при ядерном взрыве.
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