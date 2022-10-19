Твоя безопасность

Все, что мы не хотели бы, но должны знать о ядерном взрыве — как день может настать посреди ночи

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 октября 2022, 08:00
ядерний вибух
Фото: Pixabay, Pexels

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