Все, что мы не хотели бы, но должны знать о ядерном взрыве — как день может настать посреди ночи

У кого-то разговоры только о море, а в нашей реальности — о ядерной угрозе от России. Каждый раз после своих поражений на поле боя кто-то вспоминает, что его страна имеет такое оружие — и начинает угрожать.

Однако после восьми месяцев полномасштабной войны украинцев уже не так просто испугать. Лучше рассказать, что вообще означают эти заявления и насколько они представляют реальную угрозу.

Учитель физики и финалист Global Teacher Prize Ukraine Павел Виктор рассказал Освіторії, что может быть ядерное оружие, как его могут использовать и от чего зависит мощность поражений после ядерного взрыва.

Сейчас также смотрят

Каким бывает ядерное оружие

Ядерное оружие делится на два вида — тактическое и стратегическое. Такое деление зависит от мощности заряда.

Такое вооружение может весить от 0,3 килотонны до 100 килотонн. И чем тяжелее по весу ядерная бомба, тем больше будет зона поражения. К примеру, если снаряд будет насчитывать уже десятки килотонн, то он сможет разрушить целый город.

Каким образом используют ядерное оружие

Существует несколько вариантов для использования ядерной боеголовки:

сбросить с самолета

запустить с корабля

запустить с крылатой ракетой (как Калибр или Искандер)

с помощью артиллерийского снаряда

Если ядерный взрыв произойдет на земле

В радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва будут разрушены даже самые большие и защищенные сооружения, в том числе бункеры.

В месте, где заряд сдетонировал, образуется воронка, а почва будет заражена радиацией. Также от взрыва может быть световое излучение и проникающая радиация, но они поразят в большинстве своем здания.

Что касается радиоактивной пыли, то она может быть чрезвычайно опасна для человеческого организма, поэтому рекомендуется защитить свои дыхательные пути специальными респираторами FFP2, а еще лучше FFP3.

Когда пыль поднимется в воздух, то может вызвать конденсацию водяного пара. Есть риск, что пойдет радиоактивный дождь, от которого тоже нужно будет спрятаться.

Если ядерный взрыв произойдет в воздухе

В случае, если ядерный взрыв произойдет в воздухе, риск от светового излучения значительно выше, поскольку оно может сразу ослепить всех вокруг.

Это тот случай, когда “день может настать посреди ночи”.

Мощность ударной волны будет меньше и может распространиться на большее расстояние от эпицентра взрыва.

Также будут опасными последствиями — проникающая радиация, которая может поразить немалое количество людей, а электромагнитный импульс от взрыва может вывести из строя всю электронику.

За сколько можно предупредить о ядерном взрыве

О перевозке крупных ядерных боеголовок разведка сможет узнать гораздо раньше чем небольших, которые называют тактическими. Однако в любом случае предупредить о ядерном взрыве спецслужбы смогут, вероятно, за несколько часов в лучшем случае.

Несмотря на все прогнозы экспертов, никто не знает, что в голове у российского диктатора, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Читай, как выжить при ядерном взрыве.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!