Усе, що ми б не хотіли, але маємо знати про ядерний вибух — як день може настати посеред ночі

У когось розмови лише про море, а в нашій реальності — про ядерну загрозу від Росії. Щоразу після своїх поразок на полі бою хтось-таки й згадає, що його країна має таку зброю — і починає погрожувати.

Проте після восьми місяців повномасштабної війни українців вже не так просто налякати. Ліпше розповісти, що взагалі означають ці заяви та наскільки вони несуть реальну загрозу.

Вчитель фізики та фіналіст Global Teacher Prize Ukraine Павло Віктор розповів Освіторії, якою буває ядерна зброя, як її можуть використати та від чого залежить потужність уражень після ядерного вибуху.

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Якою буває ядерна зброя

Ядерну зброю поділяють на два види — тактичну та стратегічну. Такий поділ залежить від потужності заряду.

Загалом таке озброєння може важити від 0,3 кілотонни до 100 кілотонн. І чим тяжча за вагою ядерна бомба, тим більшою буде зона ураження. Наприклад, якщо снаряд буде нараховувати вже десятки кілотонн, то він зможе зруйнувати ціле місто.

Яким чином використовують ядерну зброю

Існує кілька варіантів для використання ядерної боєголовки:

скинути з літака;

запустити з корабля;

запустити з крилатою ракетою (як Калібр чи Іскандер);

за допомогою артилерійського снаряду.

Якщо ядерний вибух відбудеться на землі

У радіусі кількох кілометрів від епіцентру вибуху будуть зруйновані навіть найбільші та найзахищеніші споруди, зокрема й бункери.

У місці, де снаряд здетонував, утвориться воронка, а ґрунт буде заражений радіацією. Також від вибуху може бути світлове випромінювання та проникаюча радіація, але вони уразять здебільшого будівлі.

Що стосується радіоактивного пилу, то він може бути надзвичайно небезпечним для людського організму, тому рекомендується захистити свої дихальні шляхи спеціальними респіраторами FFP2, а ще краще FFP3.

Коли пил підніметься у повітря, то може викликати конденсацію водяної пари. Тобто є ризик, що піде радіоактивний дощ, від якого теж потрібно буде сховатись.

Якщо ядерний вибух відбудеться у повітрі

У разі, якщо ядерний вибух відбудеться у повітрі, то ризик від світлового випромінювання значно вищий, оскільки воно може одразу осліпити всіх навкруги.

Це той випадок, коли “день може настати посеред ночі”.

Потужність ударної хвилі буде меншою та водночас може поширитись на більшу відстань від епіцентру вибуху.

Також будуть небезпечними наслідками — проникаюча радіація, яка може уразити чималу кількість людей, а електромагнітний імпульс від вибуху може вивести з ладу всю електроніку.

За скільки можна попередити про ядерний вибух

Про перевезення великих ядерних боєголовок розвідка зможе дізнатись значно раніше, ніж невеликих, яких називають тактичними. Проте у будь-якому разі попередити про ядерний вибух спецслужби зможуть, ймовірно, за кілька годин у найкращому випадку.

Попри всі прогнози експертів, ніхто не знає, що в голові у російського диктатора, тож треба бути готовим до всього. Читай, як вижити під час ядерного вибуху.

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