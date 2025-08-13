Как восстановить страницу в Instagram: пошаговая инструкция

Иногда простой вход в Instagram может стать настоящим квестом. Ты заходишь в приложение и вместо ленты видишь просьбу ввести данные для входа, которых не помнишь, или узнаешь, что твой аккаунт взломали.

Звучит страшно, но не паникуй — восстановить страницу вполне реально, главное действовать правильно. Как восстановить страницу в Instagram — даем пошаговые инструкции.

Как восстановить страницу в Instagram

Потерять доступ к своей странице можно по двум основным причинам:

твой аккаунт взломали, и злоумышленники изменили данные для входа;

ты сам (-а) забыл (-а) логин, пароль или другие данные для авторизации.

В обоих случаях существует несколько проверенных способов восстановить свою страницу.

Как восстановить страницу в Instagram в web-версии

Чтобы войти в Instagram, необязательно помнить все данные одновременно. Ты можешь авторизоваться, если знаешь:

пароль и email;

имя пользователя;

номер телефона, привязанный к аккаунту или использованный при регистрации.

Если не помнишь нужные данные, можно попытаться восстановить пароль. В web-версии Instagram есть два варианта:

На главной странице нажми: Забыли пароль, введи имя пользователя, email или номер телефона и нажми: Получить ссылку для входа. На указанный вариант связи тебе придет письмо или SMS со ссылкой для восстановления доступа.

Если твой аккаунт был связан с Facebook, на главной странице нажми: Войти через Facebook, введи логин и пароль от Facebook после авторизации ты вернешься к странице входа в Instagram.

Как восстановить страницу в Instagram на iOS и Android

На главной странице приложения найди: Забыли пароль, введи имя пользователя, email или номер телефона. Если в аккаунте подключено несколько каналов связи, вы сможете выбрать удобный для получения кода или ссылку на восстановление.

Если вы потеряли (-ла) доступ к почте или номеру, указанному при регистрации, попробуй восстановить их на соответствующих сервисах или вообще измени свои контактные данные в настройках Instagram.

Но если у тебя нет доступа к регистрационной почте и аккаунт Instagram не привязан к Facebook, сервис не сможет вернуть тебе доступ.

В целом, чтобы не попадать в ситуацию, когда ты не можешь восстановить свою страницу, заранее соблюдай базовые правила цифровой безопасности:

Храни логины и пароли в безопасном месте, к которому у тебя есть постоянный доступ. Это могут быть заметки на телефоне или менеджеры по хранению паролей.

Как восстановить страницу в Instagram, если ее взломали

Если твою страницу взломали и изменили пароль — действуй так же. Зайди на главную страницу приложения или web-версии, нажми: Забыли пароль, введи свой логин, email или номер телефона и выбери способ получения кода или ссылки для восстановления.

Далее создай новый надежный пароль и, если можешь, включи двухфакторную аутентификацию, чтобы избежать повторного взлома.

