Як відновити сторінку в Instagram: покрокова інструкція

Інколи простий вхід в Instagram може стати справжнім квестом. Ти заходиш у додаток — і замість стрічки бачиш прохання ввести дані для входу, яких не пам’ятаєш, або дізнаєшся, що твій акаунт зламали.

Звучить страшно, але не панікуй — відновити сторінку цілком реально, головне діяти правильно. Як відновити сторінку в Instagram — даємо покрокові інструкції.

Як відновити сторінку в Instagram

Втратити доступ до своєї сторінки можна з двох основних причин:

твій акаунт зламали, і зловмисники змінили дані для входу;

ти сам (-а) забув (-ла) логін, пароль чи інші дані для авторизації.

В обох випадках є кілька перевірених способів відновити свою сторінку.

Як відновити сторінку в Instagram у web-версії

Щоб увійти в Instagram, не обов’язково пам’ятати всі дані одночасно. Ти можеш авторизуватися, якщо знаєш:

пароль і email;

ім’я користувача;

номер телефону, прив’язаний до акаунта чи використаний при реєстрації.

Якщо не пам’ятаєш потрібні дані, можна спробувати відновити пароль. У web-версії Instagram є два варіанти:

На головній сторінці натисни: Забули пароль, введи ім’я користувача, email або номер телефону та натисни: Отримати посилання для входу. На вказаний варіант зв’язку тобі прийде лист або SMS із посиланням для відновлення доступу.

Якщо твій акаунт був пов’язаний із Facebook, на головній сторінці натисни: Увійти через Facebook, введи логін і пароль від Facebook — після авторизації ти повернешся до сторінки входу в Instagram.

Як відновити сторінку в Instagram на iOS та Android

На головній сторінці застосунку знайди: Забули пароль, введи ім’я користувача, email або номер телефону. Якщо в акаунті підключено кілька каналів зв’язку, ти зможеш вибрати зручний для отримання коду чи посилання на відновлення.

Якщо ти втратив (-ла) доступ до пошти або номера, вказаних під час реєстрації, спробуй відновити їх на відповідних сервісах чи взагалі зміни свої контактні дані в налаштуваннях Instagram.

Але якщо у тебе немає доступу до реєстраційної пошти, і акаунт Instagram не прив’язаний до Facebook, сервіс не зможе повернути тобі доступ.

Загалом, щоб не потрапляти в ситуацію, коли ти не можеш відновити свою сторінку, завчасно дотримуйся базових правил цифрової безпеки:

Зберігай логіни та паролі у безпечному місці, до якого ти маєш постійний доступ. Це можуть бути нотатки на телефоні або менеджери для зберігання паролів.

Як відновити сторінку в Instagram, якщо її зламали

Якщо твою сторінку зламали й змінили пароль — дій так само. Зайди на головну сторінку додатка чи web-версії, натисни: Забули пароль, введи свій логін, email або номер телефону та обери спосіб отримання коду чи посилання для відновлення.

Далі створи новий надійний пароль і, якщо можеш, увімкни двофакторну автентифікацію, щоб уникнути повторного злому.

