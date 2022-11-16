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Бытовая или туристическая? Какую газовую горелку целесообразнее поставить в квартире: рассказывает эксперт

Виктория Мельник, редактор сайта 16 ноября 2022, 09:00
Газовая горелка
Фото: Pexels

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