Бытовая или туристическая? Какую газовую горелку целесообразнее поставить в квартире: рассказывает эксперт

В связи с постоянными отключениями света по стране, украинцы массово скупают все возможные приборы, которые облегчили бы их жизнь без электроэнергии. Вспомнили и о старой горелке, которую в последние десятилетия мало где использовали.

Но если говорить о многоэтажках, возникает вопрос: безопасно ли использовать газовую горелку дома и где ею лучше всего пользоваться? Об этом изданию Лига.Life рассказала руководительница одного туристического магазина Яна Ростем.

Эксперт отмечает: газовую горелку можно использовать в квартире при соблюдении всех правил безопасности. Среди главного:

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после использования газовой горелки обязательно проветривать помещение;

газовый баллон нельзя хранить при сверхвысоких и сверхнизких температурах, например выше +50 °С и ниже -30 °С, нельзя оставлять под открытым солнцем;

не храни газовые баллоны возле отопительных устройств и в помещениях, где находятся люди;

не держи баллоны в помещениях с большой влажностью, потому что в результате на них скоро появится ржавчина;

баллон лучше всего хранить в сухом темном месте, где нет влияния посторонних факторов. В идеале — на балконе, обязательно защитив от попадания прямых солнечных лучей и нагревания.

Какие бывают газовые горелки

Есть два типа горелок: резьбовые и цанговые. Резьбовые горелки являются более мобильными, более легкими и меньшими, а по принципу работы — просто накручиваются на газовый баллон. Но такие горелки неустойчивы и не рассчитаны на большую посуду.

Цанговые горелки на газовых баллонах похожи на газовую плиту с одной комфоркой. Такие горелки рассчитаны именно на бытовые нужды: приготовление пищи в большой посуде.

Эксперт советует покупать такие вещи в специализированных магазинах и советоваться с консультантами.

Помимо помощи специалиста по инструкции к прибору, консультант также расскажет, как правильно пользоваться горелкой. А чтобы проверить исправность газового прибора, стоит запомнить несколько вещей: клапан цанговой горелки со временем эксплуатации может пропускать газ, а это опасно для здоровья и жизни человека.

— Чтобы убедиться, что горелка не пропускает газ, наслюнь палец и коснись клапана, через который и выходит газ. Если пленка от слюны не исчезает и не видоизменяется, не образует пузырьков — значит клапан не пропускает газ, — советует Яна Ростем.

Как пользоваться горелкой в ​​квартире

В первую очередь — проветривать помещение, где использовалась горелка. Лучше всего использовать ее на кухне, рядом с местом для приготовления пищи.

Не стоит ставить горелку с баллоном на легковоспламеняющиеся поверхности или те, которые могут пострадать от перегрева. Горелку при использовании нельзя оставлять без присмотра, потому что даже малейший сквозняк может погасить пламя, позволив газу выходить из баллона.

Ну и, конечно — следить, чтобы горелка с баллоном не упала и не находилась под влиянием других механических факторов. Использованные баллоны следует сдавать на переработку в соответствующие учреждения.

На зиму-2023 стоит запасаться не только горелками, но и приборами, которые помогут тебе в темноте. Читай в нашем материале, что тебе может понадобиться, и ищи список необходимых вещей.

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