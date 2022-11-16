Побутовий чи туристичний? Який газовий пальник доцільніше поставити у квартирі: розповідає експертка

У зв’язку з постійними відключеннями світла по країні українці масово скуповують усі можливі прилади, які б полегшили їхнє життя без електроенергії. Згадали й про старий пальник, який останніми десятиліттями мало де використовували.

Але якщо говорити про багатоповерхівки, виникає запитання: чи безпечно використовувати газовий пальник удома та де ним найкраще користуватися? Про це виданню Ліга.Life розповіла керівниця туристичного магазину Яна Ростем.

Експертка зазначає: газовий пальник можна використовувати у квартирі за умови дотримання всіх правил безпеки. Серед головного:

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після використання газового пальника обов’язково провітрювати приміщення;

газовий балон не можна зберігати за надвисоких і наднизьких температур, наприклад, вище +50 °С і нижче -30 °С, не можна залишати під відкритим сонцем;

не зберігай газові балони біля опалювальних пристроїв та у приміщеннях, де перебувають люди;

не тримай балони у приміщеннях із великою вологістю, бо так на них швидко з’явиться іржа;

балон найкраще зберігати у сухому темному місці, де немає впливу сторонніх чинників. В ідеалі — на балконі, обов’язково захистивши від потрапляння прямих сонячних променів та нагрівання.

Які бувають газові пальники

Є два типи пальників: різьбові та цангові. Різьбові пальники є більш мобільними, легшими та меншими, а за принципом роботи — просто накручуються на газовий балон. Але такі пальники нестійкі та не розраховані на великий посуд.

Цангові пальники на газових балонах схожі на газову плиту з однією конфоркою. Такі пальники розраховані саме на побутові потреби: приготування їжі у великому посуді.

Експертка радить купувати такі речі у спеціалізованих магазинах та радитися з консультантами.

Окрім допомоги фахівця стосовно інструкції до приладу, консультант також розповість, як правильно користуватися пальником. А щоб перевірити справність газового приладу, варто запам’ятати кілька речей: клапан цангового пальника з часом експлуатації може пропускати газ, а це — небезпечно для здоров’я та життя людини.

— Щоб переконатися, що пальник не пропускає газ, наслинь палець та торкнися клапана, через який і виходить газ. Якщо плівка від слини не зникає і не видозмінюється, не утворює бульбашок — значить клапан не пропускає газ, — радить Яна Ростем.

Як користуватися пальником у квартирі

Насамперед — провітрювати приміщення, де використовувався пальник. Найкраще використовувати його на кухні, поблизу місця для приготування їжі.

Не варто ставити пальник з балоном на легкозаймисті поверхні чи ті, які можуть постраждати від перегрівання. Пальник під час використання не можна залишати без нагляду, бо навіть найменший протяг може загасити полум’я, дозволивши газу виходити з балона.

Ну і звісно — слідкувати, щоб пальник з балоном не впав та не був під впливом інших механічних чинників. Використані балони варто здавати на перероблювання до відповідних установ.

На зиму-2023 варто запасатися не лише пальниками, а й приладами, які допоможуть тобі у темряві. Читай у нашому матеріалі, що тобі може знадобитися, та шукай список необхідних речей.

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