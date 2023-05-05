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Ввод в эксплуатацию, почтовый адрес и слова соседей. На что обратить внимание при покупке жилья в новостройке

Виктория Мельник, редактор сайта 05 мая 2023, 07:30
Как выбрать недвижимость
Фото: Pexels

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