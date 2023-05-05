Ввод в эксплуатацию, почтовый адрес и слова соседей. На что обратить внимание при покупке жилья в новостройке

Собственные метры — желанные многим из нас. Особенно остро вопрос купли-продажи квартир возник во время полномасштабной войны в Украине.

Однако иногда низкая цена, кроме финансовой выгоды, может нести много опасных сюрпризов: не сданные в эксплуатацию дома, отсутствие коммуникаций, нарушения при строительстве и тому подобное.

Где в Украине массово продают жилье с проблемами и как не попасть на крючок мошенников — рассказываем дальше.

Не секрет, что многие застройщики часто нарушают законы, строят многоэтажки с нарушениями норм, на земле, выделявшейся под строительство сельскохозяйственной деятельности, возводили лишние метры и больше этажей.

Теперь такие квартиры в столице продают по намного ниже рыночной цены. На нее часто и ведутся люди, доходы которых за годы пандемии и войны существенно упали.

Как уберечь себя от покупки незаконной квартиры

При осмотре предложений на сайтах продаж недвижимости можно заметить, что в объявлении указано: “дом не введен в эксплуатацию”.

В то же время, легально получить право собственности на такую квартиру невозможно. Ведь сначала застройщик должен ввести дом в эксплуатацию, получить почтовый адрес, а только тогда оформлять право собственности на инвесторов.

Также следует обращать внимание на то, проведены ли к дому и квартирам коммуникации.

Часто продавцы продают даже не сами квартиры, а пропуски, по которым можно потребовать купленные метры у застройщика.

Мошенники могут продавать даже квартиры в тех ЖК, строительство которых давно приостановлено.

В то же время продавцы и не обязаны предоставлять всю информацию о квартирах и домах, этим занимаются сами покупатели. Уберечь тебя можешь ты сам/(-а), или профессиональный риелтор, который и занимается детальным анализом рынка недвижимости.

Также информацию о застройщике и его работе могут проверять адвокаты и юристы.

Проверять дом, где хочешь купить жилье, можно и методом опроса соседей: они точно знают о проблемах, которые могли возникать во время строительства.

Еще несколько советов, как определить недобросовестного продавца недвижимости, можешь найти в нашем другом материале.

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