Уведення в експлуатацію, поштова адреса та слова сусідів. На що звернути увагу при купівлі житла в новобудові

Власні метри — омріяні для багатьох із нас. Особливо гостро питання купівлі-продажу квартир постало під час повномасштабної війни в Україні.

Однак інколи низька ціна, окрім фінансової вигоди, може нести багато небезпечних сюрпризів: не здані в експлуатацію будинки, відсутність проведених комунікацій, порушення під час будівництва та подібне.

Де в Україні масово продають житло з проблемами та як не потрапити на гачок шахраїв — розповідаємо далі.

Не секрет, що багато забудовників часто порушують закони, будують багатоповерхівки з порушеннями норм, на землі, що виділялася під будівництво сільськогосподарської діяльності, зводили зайві метри та більшу кількість поверхів.

Тепер такі квартири у столиці продають за набагато нижчою за ринкову ціну. На неї часто й “ведуться” люди, доходи яких за роки пандемії та війни суттєво впали.

Як уберегти себе від купівлі незаконної квартири

При огляді пропозицій на сайтах продажу нерухомості можна помітити, що в оголошенні вказано: “будинок не введено в експлуатацію”.

Водночас легально отримати право власності на таку квартиру неможливо. Адже спочатку забудовник має ввести будинок в експлуатацію, отримати поштову адресу, а лише тоді оформлювати право власності на інвесторів.

Також варто звертати увагу на те, чи проведені до будинку та квартир комунікації.

Часто продавці продають навіть не самі квартири, а перепустки, за якими можна вимагати куплені метри в забудовника.

Шахраї можуть продавати навіть квартири в тих ЖК, будівництво яких давно призупинено.

Водночас продавці й не зобов’язані надавати всю інформацію про квартири та будинки, цим займаються самі покупці. Вберегти тебе можеш аби ти сам/(-а), або професійний рієлтор, який і займається детальним аналізом ринку нерухомості.

Також інформацію про забудовника та його роботу можуть перевіряти адвокати та юристи.

Перевіряти будинок, в якому хочеш купити житло, можна й методом опитування сусідів: вони точно знають про проблеми, які могли виникати під час будівництва.

Ще кілька порад, як виявити недобросовісного продавця нерухомості, можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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