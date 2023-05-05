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Уведення в експлуатацію, поштова адреса та слова сусідів. На що звернути увагу при купівлі житла в новобудові

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Травня 2023, 07:30
Як обрати нерухомість
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