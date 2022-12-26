Обещают стабильную связь, но забирают спокойствие и деньги: как выглядит новая схема мошенничества

Люди прекрасны в своем разнообразии. Однако некоторые отличия все же пугают, и касаются они моральных принципов. Пока одни пытаются творить добро, другие занимаются мошенничеством.

Особенно неприятно, когда ввести в заблуждение наиболее уязвимых представителей населения пытаются по праздникам, или же в непростые времена.

Пока полиция разоблачает нарушителей, мы попробуем обезопасить тебя от аферистов. В Центре противодействия дезинформации рассказали о новой схеме мошенничества и как от нее уберечься.

Сейчас также смотрят

Как выглядит новая схема мошенничества со связью

На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую схему для выманивания денег.

Из-за отключения электроэнергии в последнее время ослабляется, или даже исчезает связь. Об этом уже известно всем, но, к сожалению, в курсе и мошенники.

Поэтому преступники придумали особую схему, по которой они звонят по телефону человеку и говорят, что они представители мобильной компании. В ходе разговора предлагают переключиться на другую “вышку”, чтобы всегда быть на связи.

Для этого предлагают якобы отправить код, который нужно будет назвать так называемому оператору. Однако когда человек передает цифры аферисту, тот получает доступ ко всем его мобильным приложениям, онлайн-банкингам и соцсетям.

В любом случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам и не переходите по чужим ссылкам!

Чтобы уберечься от мошенников и решить все вопросы качества связи, Центр противодействия дезинформации рекомендует обращаться самостоятельно на горячие линии своих операторов.

Горячие линии операторов:

Киевстар — 466

Vodafone — 111

Lifecell — 5433

Также ты можешь самостоятельно улучшить качество связи. Читай как усилить сигнал мобильной связи в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!