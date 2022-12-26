Твоя безопасность

Обещают стабильную связь, но забирают спокойствие и деньги: как выглядит новая схема мошенничества

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 декабря 2022, 11:00
нова схема шахрайства
Фото: Pexels

Больше новостей
салат з куркою та чорносливом
Очаруй своих гостей новым вкусом: рецепт праздничного салата с курицей и черносливом
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
імунітет
Как укрепить иммунитет взрослому: что кушать, какие витамины пить, а чего избегать
Подарунки під час війни - чи варто дарувати та приймати
На радость (не) заслуживаю: как избавиться от чувства вины за празднование и обмен подарками во время войны
Смотреть больше

Материалы по теме

ВПЛ
Un WFP пришло сообщение: что делать, если прислали SMS о помощи от ООН
Как защитить себя от ограблений на улице цыганами-мошенниками
“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности
афера з банківським рахунком
Несколько вопросов — и твои деньги уже у мошенников! Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере и как ее распознать

Видео
0:03:20
хостел на Закарпатті

Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
0:00:26
Запорізька область сьогодні: обстріл Магдалинівки та Степного
Разрушенная гимназия, десятки домов и раненые дети — российские военные продолжают терроризировать Запорожскую область
0:04:02
Різдво
Франковская область: вековые традиции празднования Рождества — от коляды до традиционных блюд
0:04:47
Історія захисників Маріуполя
Одному Богу известно, как мы там выжили! Удивительная история защитников Мариуполя, которые два месяца жили под землей
Додому повернулися кілька захисників острова Зміїний
После девяти месяцев плена! Домой вернулись несколько защитников острова Змеиный
0:04:41
Діти Охматдиту
От британских сердечек – украинским! Кто подарил рождественское чудо деткам Охматдета
0:04:45
Ситуація на кордоні з Білоруссю 25.12.2022
Беларусь перебрасывает батальоны на границу с Украиной? Что происходит на Северном направлении
0:01:57
Щедрик ЗСУ
Бойцы спели Щедрик! Рождество Христово по всей линии фронта
Больше видео
Подарунки під час війни - чи варто дарувати та приймати
Читать дальше
На радость (не) заслуживаю: как избавиться от чувства вины за празднование и обмен подарками во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь