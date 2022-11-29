Из-за того, что Россия обстреливает украинские города, жители страдают от перебоев с электроэнергией, водоснабжением и мобильной связью.

Для того чтобы усилить сигнал, и всегда оставаться на связи, можно купить специальные антенны. Как усилить сигнал мобильной связи в домашних условиях — читай в материале.

Как усилить сигнал мобильной связи

Если для того, чтобы улучшить мобильную связь, ты постоянно подходишь ближе к окну и ищешь Е, то лучше раз и навсегда избавься от этой проблемы и купи нужное устройство.

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Существуют специальные антенны, которые усиливают сигнал связи от вышки оператора.

То есть, даже тогда, когда электроенергию отключают, можно иметь нормальный интернет на телефоне. Когда свет отключают в населенных пунктах, операторные вышки переходят на резервное питание (или обходятся без него).

Если на вышках нет питания, то и о сигнале можно забыть.

В таком случае, можно усилить сигнал с помощью роутера и антенны. Такое приспособление стоит до 3 тыс грн.

Как усилить сигнал мобильной связи с помощью антенны и роутера: пошаговая инструкция

купи роутер и вставь в него симку;

поставь его возле ноута или смартфона;

также можно подключить роутер с помощью USB-кабеля к планшету или ноутбуку;

антенну-стрелу поставь за окном (чтобы она была очень высоко).

Как усилить прием сотовой связи

Для того, чтобы сигнал был лучше, обзаведись репитером. Он усиливает сигнал от вышки к телефону. В набор входят:

внешняя антена (ее нужно установить на крыше или очень-очень высоко);

внутренняя антена ( в подвале, бомбоубежище, в любой комнате в квартире).

Также можно купить дополнительно бесперебойник и аккумулятор, ведь репитер работает от розетки, и если света нет, то и связи не будет.

Если нет сигнала, а ты все подключил, следуй инструкции:

в первую очередь, найди вышку оператора, которая будет ближе всего, и поверни антенну в ее сторону. Таким образом получится улучшить и словить связь;

сигнал в зоне наружной антенны должен быть больше 70 dBm;

если кабель длинный, то увеличь дистанцию между антеннами.

Ранее мы рассказывали, как запитать роутер от павербанка.

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