Из-за того, что Россия обстреливает украинские города, жители страдают от перебоев с электроэнергией, водоснабжением и мобильной связью.
Для того чтобы усилить сигнал, и всегда оставаться на связи, можно купить специальные антенны. Как усилить сигнал мобильной связи в домашних условиях — читай в материале.
Если для того, чтобы улучшить мобильную связь, ты постоянно подходишь ближе к окну и ищешь Е, то лучше раз и навсегда избавься от этой проблемы и купи нужное устройство.
Существуют специальные антенны, которые усиливают сигнал связи от вышки оператора.
Существуют специальные антенны, которые усиливают сигнал связи от вышки оператора.
То есть, даже тогда, когда электроенергию отключают, можно иметь нормальный интернет на телефоне. Когда свет отключают в населенных пунктах, операторные вышки переходят на резервное питание (или обходятся без него).
Если на вышках нет питания, то и о сигнале можно забыть.
Если на вышках нет питания, то и о сигнале можно забыть.
В таком случае, можно усилить сигнал с помощью роутера и антенны. Такое приспособление стоит до 3 тыс грн.
Для того, чтобы сигнал был лучше, обзаведись репитером. Он усиливает сигнал от вышки к телефону. В набор входят:
Также можно купить дополнительно бесперебойник и аккумулятор, ведь репитер работает от розетки, и если света нет, то и связи не будет.
Ранее мы рассказывали, как запитать роутер от павербанка.
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