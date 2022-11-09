Чтобы работал даже без света: как выбрать Wi-Fi роутер

Плановые и аварийные отключения электроснабжения заставляют нас изменять график работы и обучения или искать место, где работает Wi-Fi. Чтобы не пропускать важные встречи и иметь возможность работать без перебоев, можно купить качественный роутер. Как выбрать роутер для дома и офиса — читай в материале.

Как выбрать роутер для дома и офиса: все особенности выбора

Роутер является точкой доступа к интернету, а не его источником. Поэтому при отключении электроэнергии роутеры не могут предоставить доступ к сети. Итак, чтобы решить проблему есть два способа:

Купить павербенк для роутера. Купить новый роутер, который может работать без электричества.

Первый вариант требует больше усилий, ведь найти павербенк для роутера или изготовить его самостоятельно достаточно сложно. А еще придется заряжать сам павербенк после нескольких раз использования.

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Поэтому стоит приобрести GSM-роутер, работающий на SIM-карте. Он действует по следующему принципу: в роутер необходимо вставить SIM-карту и включить его. По качеству интернет будет 3G или 4G.

GSM-роутер отлично улавливает сигнал сети и позволяет переключаться между покрытиями операторов. Такой роутер небольшой, и его можно легко брать с собой в офис или университет, если свет выключают и там.

Некоторые провайдеры уже успели адаптироваться к выключению электричества и могут предоставлять услуги в таких условиях. Если ты не хочешь менять провайдера, позвони на горячую линию и спроси, какие варианты работы с твоим роутером без питания.

Если они есть, можно вызвать мастера, чтобы настроить роутер на работу.

Если тебе нужен качественный роутер, обращай внимание на:

Вид роутера по подключению. Есть ADSL — подключение по телефонному кабелю, Ethernet — оптоволоконный кабель, мобильный — доступ через интернет-модем или SIM-карту и универсальные — объединяют несколько видов доступа. Назначение. При покупке стоит указать, на какой площади ты хочешь иметь интернет в пределах квартиры, офиса, частного дома и т. д. Роутеры имеют определенную площадь покрытия, поэтому могут потребоваться ретрансляторы. Стандарт покрытия. Сейчас самым высоким стандартом является Wi-Fi 6 – 802.11ax. Он обеспечивает скорость 11 Гбит/с. Скорость — для комфортной работы роутер должен покрывать минимум 300 Мбит/с. Возможность поддержки SIM-карт. Необходимо для работы без электричества.

Цена на качественные роутеры стартует от 1000 грн. Часто у них есть собственное программное обеспечение и широкий радиус покрытия. Так что если доступ к сети тебе необходим всегда, лучше один раз вложиться в роутер, чем покупать павербанки для них и пополнять SIM-карты мобильного интернета.

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