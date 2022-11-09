Щоб працював навіть без світла: як вибрати Wi-Fi роутер

Планові та аварійні відключення електропостачання змушують нас змінювати графік роботи та навчання або шукати місце, де працює Wi-Fi. Щоб не пропускати важливі зустрічі та мати можливість працювати без перебоїв, можна придбати якісний роутер. Як вибрати роутер для дому та офісу — читай у матеріалі.

Як вибрати роутер для дому та для офісу: всі особливості вибору

Роутер є саме точкою доступу до інтернету, а не його джерелом. Тому під час відключень електроенергії роутери не можуть надати доступ до мережі. Отже, щоб розв’язати проблему, є два способи:

Придбати повербенк для роутера. Придбати новий роутер, який може працювати без електрики.

Перший варіант потребує більше зусиль, адже знайти повербенк для роутера або виготовити його самостійно доволі складно. А ще доведеться заряджати сам повербенк після кількох разів використання.

Зараз також дивляться

Тому варто придбати GSM-роутер, який працює на SIM-карті. Він діє за таким принципом: у роутер необхідно вставити SIM-карту та увімкнути його. За якістю інтернет буде 3G або 4G.

GSM-роутер добре вловлює сигнал мережі і дозволяє перемикатися між покриттями операторів. Такий роутер — невеликий, і його можна легко брати з собою в офіс або університет, якщо світло вимикають і там.

Деякі провайдери вже встигли адаптуватися до вимкнень електрики й можуть надавати послуги в таких умовах. Якщо ти не хочеш змінювати провайдера, зателефонуй на гарячу лінію та запитай, які є варіанти роботи з твоїм роутером без живлення.

Якщо вони таки є, можна викликати майстра, щоб налаштувати роутер на роботу.

Якщо тобі потрібен якісний роутер, звертай увагу на:

Вид роутера за підключенням. Існують ADSL — підключення за телефонним кабелем, Ethernet — оптоволоконний кабель, мобільний — доступ через інтернет-модем чи SIM-карту та універсальні — поєднують кілька видів доступу. Призначення. Під час покупки варто зауважити, на якій площі ти хочеш мати інтернет — у межах квартири, офісу, приватного будинку тощо. Роутери мають визначену площу покриття, тож можуть знадобитися ретранслятори. Стандарт покриття. Нині найвищим стандартом є Wi-Fi 6 – 802.11ax. Він забезпечує швидкість 11 Гбіт/с. Швидкість — для комфортної роботи роутер має покривати мінімум 300 Мбіт/с. Можливість підтримки SIM-карт. Необхідно для роботи без електрики.

Ціна на якісні роутери стартує від 1000 грн. Часто вони мають власне програмне забезпечення та широкий радіус покриття. Тож якщо доступ у мережу для тебе необхідний завжди, краще один раз вкластися в роутер, аніж купувати повербанки для них та поповнювати SIM-карти мобільного інтернету.

Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для ноутбука.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!