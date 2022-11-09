Щоб працював навіть без світла: як вибрати Wi-Fi роутер

Планові та аварійні відключення електропостачання змушують нас змінювати графік роботи та навчання або шукати місце, де працює Wi-Fi. Щоб не пропускати важливі зустрічі та мати можливість працювати без перебоїв, можна придбати якісний роутер. Як вибрати роутер для дому та офісу — читай у матеріалі.
Роутер є саме точкою доступу до інтернету, а не його джерелом. Тому під час відключень електроенергії роутери не можуть надати доступ до мережі. Отже, щоб розв’язати проблему, є два способи:
Перший варіант потребує більше зусиль, адже знайти повербенк для роутера або виготовити його самостійно доволі складно. А ще доведеться заряджати сам повербенк після кількох разів використання.
Тому варто придбати GSM-роутер, який працює на SIM-карті. Він діє за таким принципом: у роутер необхідно вставити SIM-карту та увімкнути його. За якістю інтернет буде 3G або 4G.
GSM-роутер добре вловлює сигнал мережі і дозволяє перемикатися між покриттями операторів. Такий роутер — невеликий, і його можна легко брати з собою в офіс або університет, якщо світло вимикають і там.
GSM-роутер добре вловлює сигнал мережі і дозволяє перемикатися між покриттями операторів. Такий роутер — невеликий, і його можна легко брати з собою в офіс або університет, якщо світло вимикають і там.
Деякі провайдери вже встигли адаптуватися до вимкнень електрики й можуть надавати послуги в таких умовах. Якщо ти не хочеш змінювати провайдера, зателефонуй на гарячу лінію та запитай, які є варіанти роботи з твоїм роутером без живлення.
Якщо вони таки є, можна викликати майстра, щоб налаштувати роутер на роботу.
Якщо тобі потрібен якісний роутер, звертай увагу на:
Ціна на якісні роутери стартує від 1000 грн. Часто вони мають власне програмне забезпечення та широкий радіус покриття. Тож якщо доступ у мережу для тебе необхідний завжди, краще один раз вкластися в роутер, аніж купувати повербанки для них та поповнювати SIM-карти мобільного інтернету.
Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для ноутбука.
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