Через те, що Росія обстрілює українські міста, жителі страждають від перебоїв з електроенергією, водопостачанням та мобільним зв’язком.
Для того, щоб посилити сигнал і завжди залишатися на зв’язку, можна купити спеціальні антени. Як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Якщо для того, щоб покращити мобільний зв’язок, ти постійно підходиш ближче до вікна і шукаєш Е, то краще раз і назавжди позбався цієї проблеми та придбай потрібний пристрій.
Існують спеціальні антени, які посилюють сигнал зв’язку через вежу оператора.
Існують спеціальні антени, які посилюють сигнал зв’язку через вежу оператора.
Тобто, навіть тоді, коли електроенергію відключають, можна мати нормальний інтернет на телефоні. Коли світло відключають у населених пунктах, операторні вежі переходять на резервне живлення (або обходяться без нього).
Якщо на вишках немає живлення, то і про сигнал можна забути.
Якщо на вишках немає живлення, то і про сигнал можна забути.
У такому випадку можна посилити сигнал за допомогою роутера та антени. Такий пристрій коштує до 3 тис грн.
Для того, щоб сигнал був кращим, обзаведись репітером. Він посилює сигнал від вежі до телефону. У набір входять:
Також можна купити додатково безперебійник та акумулятор, адже репітер працює від розетки, і якщо світла немає, то й зв’язку не буде.
Раніше ми розповідали, як підключити роутер до повербанка.
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