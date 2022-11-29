Через те, що Росія обстрілює українські міста, жителі страждають від перебоїв з електроенергією, водопостачанням та мобільним зв’язком.

Для того, щоб посилити сигнал і завжди залишатися на зв’язку, можна купити спеціальні антени. Як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як посилити сигнал мобільного зв’язку

Якщо для того, щоб покращити мобільний зв’язок, ти постійно підходиш ближче до вікна і шукаєш Е, то краще раз і назавжди позбався цієї проблеми та придбай потрібний пристрій.

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Існують спеціальні антени, які посилюють сигнал зв’язку через вежу оператора.

Тобто, навіть тоді, коли електроенергію відключають, можна мати нормальний інтернет на телефоні. Коли світло відключають у населених пунктах, операторні вежі переходять на резервне живлення (або обходяться без нього).

Якщо на вишках немає живлення, то і про сигнал можна забути.

У такому випадку можна посилити сигнал за допомогою роутера та антени. Такий пристрій коштує до 3 тис грн.

Як посилити сигнал мобільного зв’язку за допомогою антени та роутера: покрокова інструкція

купи роутер і встав у нього сімку;

постав його біля ноута або смартфона;

також можна підключити роутер USB-кабелем до планшета або ноутбука;

антену-стрілу постав за вікном (щоб вона була дуже високо).

Як посилити прийом стільникового зв’язку

Для того, щоб сигнал був кращим, обзаведись репітером. Він посилює сигнал від вежі до телефону. У набір входять:

зовнішня антена (її потрібно встановити на даху або дуже високо);

внутрішня антена (у підвалі, бомбосховищі, будь-якій кімнаті в квартирі).

Також можна купити додатково безперебійник та акумулятор, адже репітер працює від розетки, і якщо світла немає, то й зв’язку не буде.

Якщо немає сигналу, а ти все підключив(-ла), слідуй інструкції:

насамперед знайди найближчу вежу оператора та поверни антену на неї. Таким чином вдасться поліпшити та зловити зв’язок;

сигнал у зоні зовнішньої антени має бути більшим за 70 dBm;

якщо кабель довгий, то збільш дистанцію між антенами.

Раніше ми розповідали, як підключити роутер до повербанка.

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