Обіцяють стабільний зв’язок, а натомість забирають спокій і гроші: як виглядає нова схема шахрайства

Люди прекрасні у своєму різноманітті. Однак деякі відмінності все ж таки лякають, і стосуються вони моральних принципів. Поки одні намагаються творити добро, інші — займаються шахрайством.

Особливо неприємно, коли ввести в оману найбільш вразливих представників населення намагаються у свята, або ж у непрості часи.

Поки поліція виводитиме шахраїв на чисту воду, ми спробуємо убезпечити тебе від аферистів. У Центрі протидії дезінформації розповіли про нову схему шахрайства та як від неї вберегтись.

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Як виглядає нова схема шахрайства зі зв’язком

На фоні наявних проблем зі зв’язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей.

Через відключення електроенергії останнім часом послаблюється, або ж навіть зникає зв’язок. Про це вже відомо всім, але, на жаль, в курсі й шахраї.

Тому злочинці вигадали особливу схему, за якою вони телефонують людині та говорять, що вони представники мобільної компанії. В ході розмови пропонують перемкнутись на іншу “вишку”, щоб завжди бути на зв’язку.

Для цього пропонують нібито відправити код, який потрібно буде назвати так званому “оператору”. Однак коли людина передає цифри аферисту, той отримує доступ до усіх її мобільних додатків, онлайн-банкінгів та соцмереж.

У жодному разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам!

Щоб уберегтись від шахраїв та розв’язувати усі питання щодо якості зв’язку, Центр протидії дезінформації рекомендує звертатись самостійно на гарячі лінії своїх операторів.

Гарячі лінії операторів:

Київстар — 466

Vodafone — 111

Lifecell — 5433

Також ти можеш власноруч покращити якість зв’язку. Читай, як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах.

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