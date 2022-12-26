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Обіцяють стабільний зв’язок, а натомість забирають спокій і гроші: як виглядає нова схема шахрайства

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 11:00
нова схема шахрайства
Фото: Pexels

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