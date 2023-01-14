Осторожно, грабители! Воры устанавливают новые метки на квартиры: как их определить и защитить свой дом

Недавно в Шевченковском районе Киева были замечены новые метки, с помощью которых воры могут определить, были вы дома или нет.

О новых метках и о том, как их распознать, на своей странице в Facebook рассказал эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов.

Как воры определяют пустые квартиры

Если раньше в качестве меток использовали рекламу, спички, пластилин, наклейки, рисунки мелом и т.д., то сейчас об этих метках знают все и соседи снимают их с пустых квартир.

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Сейчас преступники нашли новый способ обозначить квартиру — пищевая пленка, которую вешают на дверной замок.

Для наглядности, я сделал на своей двери тоже самое. Простая пищевая пленка на замочную скважину, которую почти не видно и она не повредит замок, но хорошо покажет, были ли вы дома или нет, — рассказывает Руслан Болгов.

Также эксперт добавляет, что скотч воры не используют — он создает много шума, будет сразу замечен и мгновенно создаст огласку. В то же время пленку заметить невооруженным глазом довольно сложно.

Как защитить свой дом

Эксперт рассказал несколько советов, которые могут помочь спасти квартиру или дом от грабителей:

Подружись с соседями.

Проверяй наличие меток и убирай их.

Проверяй наличие меток и убирай их. Не стесняйся спросить у незнакомых людей кто они и к кому пришли.

Создайте чат дома, где сможете скооперироваться с соседями и оперативно сообщать о чем-то подозрительном.

Делайте патрули своего дома, для того чтобы выявить все подозрительное, в том числе и метки. Если найдешь что-то подобное — убирай. Также проверяй входы и выходы в подвал и на чердак дома.

Если ты живешь в квартире — установи домофоны и сообщи соседям, чтобы не открывали двери незнакомцам. Для частного сектора выходом станет забор и ворота.

Опубликуй номера быстрого реагирования, чтобы люди знали к кому обращаться при неотложной ситуации. Пригодятся номера: полиции, участкового, ТРО, больница, газ, ДТЭК и тому подобное.

Установите камеры наблюдения. Если ты живешь в доме, предложи соседям эту идею. Это не так дорого, как кажется на первый взгляд.

Не экономь на замках. На собственные двери поставь не менее 2-3 замков.

Можно поставить замок по типу СКД скрытый замок, который отпирается магнитной карточкой, — рассказывает эксперт

Поставь свое помещение под охрану.

Меньше рассказывай когда и на сколько ты куда-то уезжаешь. Если уезжаешь на короткий срок — оставь ключи от дома соседям, которым доверяешь, чтобы те создавали эффект присутствия. Если на долго, пусть в твоем доме поживет кто-то из друзей.

Береги себя и свой дом! Также советуем прочитать наш материал о том, как определить Telegram-каналы, работающие на РФ

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