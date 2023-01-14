Осторожно, грабители! Воры устанавливают новые метки на квартиры: как их определить и защитить свой дом

Недавно в Шевченковском районе Киева были замечены новые метки, с помощью которых воры могут определить, были вы дома или нет.
О новых метках и о том, как их распознать, на своей странице в Facebook рассказал эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов.
Если раньше в качестве меток использовали рекламу, спички, пластилин, наклейки, рисунки мелом и т.д., то сейчас об этих метках знают все и соседи снимают их с пустых квартир.
Сейчас преступники нашли новый способ обозначить квартиру — пищевая пленка, которую вешают на дверной замок.
Для наглядности, я сделал на своей двери тоже самое. Простая пищевая пленка на замочную скважину, которую почти не видно и она не повредит замок, но хорошо покажет, были ли вы дома или нет, — рассказывает Руслан Болгов.
Для наглядности, я сделал на своей двери тоже самое. Простая пищевая пленка на замочную скважину, которую почти не видно и она не повредит замок, но хорошо покажет, были ли вы дома или нет, — рассказывает Руслан Болгов.
Фото: Руслан Болгов
Также эксперт добавляет, что скотч воры не используют — он создает много шума, будет сразу замечен и мгновенно создаст огласку. В то же время пленку заметить невооруженным глазом довольно сложно.
Эксперт рассказал несколько советов, которые могут помочь спасти квартиру или дом от грабителей:
Можно поставить замок по типу СКД скрытый замок, который отпирается магнитной карточкой, — рассказывает эксперт
Можно поставить замок по типу СКД скрытый замок, который отпирается магнитной карточкой, — рассказывает эксперт
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