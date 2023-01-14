Обережно, злодії! Грабіжники встановлюють нові мітки на квартири: як їх визначити та захистити свою оселю

Нещодавно у Шевченківському районі Києва були помічені нові мітки, за допомогою яких злодії можуть визначити був ти вдома чи ні.
Розповів про нові мітки та як їх розпізнати експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов на своїй сторінці у Facebook.
Якщо раніше в якості міток використовували рекламу, сірники, пластилін, наліпки, малюнок крейдою тощо, то зараз вже усі знають про ці позначки та прибирають їх з порожніх квартир.
Зараз же злочинці знайшли новий спосіб помітити квартиру — харчова плівка, яку вішають на дверний замок.
Для наочності, я зробив на своїх дверях теж саме. Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку але добре покаже чи були ви вдома чи ні, — розповідає Руслан Болгов.
Фото: Руслан Болгов
Також експерт додає, що скотч грабіжники не використовують — він створює багато шуму, буде відразу помічений і миттєво створить розголос. Водночас плівку помітити неозброєним оком доволі складно.
Експерт розповів кілька порад, які можуть допомогти врятувати квартиру чи будинок від злодіїв:
Можна поставити замок по типу СКД прихований замок, який відмикається магнітною карткою, — розповідає експерт
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