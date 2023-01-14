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Обережно, злодії! Грабіжники встановлюють нові мітки на квартири: як їх визначити та захистити свою оселю

Діана Просяник, практикантка сайту 14 Січня 2023, 08:00
нові мітки злодіїв
Фото: Pixabay

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