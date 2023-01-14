Обережно, злодії! Грабіжники встановлюють нові мітки на квартири: як їх визначити та захистити свою оселю

Нещодавно у Шевченківському районі Києва були помічені нові мітки, за допомогою яких злодії можуть визначити був ти вдома чи ні.

Розповів про нові мітки та як їх розпізнати експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов на своїй сторінці у Facebook.

Як злодії помічають порожні квартири

Якщо раніше в якості міток використовували рекламу, сірники, пластилін, наліпки, малюнок крейдою тощо, то зараз вже усі знають про ці позначки та прибирають їх з порожніх квартир.

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Зараз же злочинці знайшли новий спосіб помітити квартиру — харчова плівка, яку вішають на дверний замок.

Для наочності, я зробив на своїх дверях теж саме. Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку але добре покаже чи були ви вдома чи ні, — розповідає Руслан Болгов.

Також експерт додає, що скотч грабіжники не використовують — він створює багато шуму, буде відразу помічений і миттєво створить розголос. Водночас плівку помітити неозброєним оком доволі складно.

Як захистити свою оселю

Експерт розповів кілька порад, які можуть допомогти врятувати квартиру чи будинок від злодіїв:

Подружись із сусідами.

Перевіряй наявність міток і прибирай їх.

Не соромся запитати у незнайомих людей хто вони і до кого прийшли.

Створіть чат будинку, де зможете скооперуватись з сусідами та оперативно повідомляти про щось підозріле.

Робіть патрулі свого будинку, для того аби виявити усе підозріле, в тому числі й мітки. Якщо знайдеш щось подібне — прибирай. Також перевіряй входи та виходи у підвал та на горище будинку.

Якщо ти живеш у квартирі — встанови домофони та повідом сусідів, щоб не відкривали двері незнайомцям. Для приватного сектору виходом стане паркан та ворота.

Опублікуй номери швидкого реагування, аби люди знали до кого звертатись при нагальній ситуації. В пригоді стануть номери: поліції, дільничного, ТРО, лікарня, газ, ДТЕК тощо.

Встановіть камери спостереження. Якщо ти живеш у домі, запропонуй сусідам цю ідею. Це не так дорого, як здається на перший погляд.

Не економ на замках. На власні двері став не менше 2-3 замків.

Можна поставити замок по типу СКД прихований замок, який відмикається магнітною карткою, — розповідає експерт

Постав своє приміщення під охорону.

Менше розповідай коли й на скільки ти кудись їдеш. Якщо їдеш на короткий термін — залиш ключі від оселі сусідам, яким довіряєш, щоб ті створювали ефект присутності. Якщо на довго, нехай у твоєму домі поживе хтось з друзів.

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