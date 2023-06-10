Должны помогать, но делают только хуже? В чем проблема модульных городков для переселенцев

В связи с полномасштабным вторжением многие должны были покинуть свои дома и переезжать в новые места в поисках более безопасного убежища, хотя бы на первое время. Быстрым решением этого вопроса стали модульные городки – скопление временных конструкций домов для людей, спасавшихся от оккупации и боевых действий.

Впрочем, для многих это жилье превратилось из временного в постоянное. И опыт этот скорее был отрицательным, поскольку люди жили в маленьких неудобных помещениях. К тому же, в мае в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий признали, что модульные городки для переселенцев являются “неэффективными”.

LIGA.Life имели возможность пообщаться с менеджером городских проектов и СЕО бюро Big City Lab Викторией Титовой и выяснили, что привело к неэффективности модульного жилья и есть ли это какая-то альтернатива.

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Проблема модульных городков

Главной целью организации таких городков было создать немедленное временное убежище, пока люди не найдут себе постоянное жилье. Поэтому в большинстве своем такие дома были рассчитаны на короткий срок проживания.

Но люди все равно продолжают использовать это жилье как постоянное. Ведь старые дома большинства жителей модульных городков разрушены или расположены на оккупированных территориях. Другие люди просто не имеют средств, чтобы позволить себе альтернативу.

Это не вопрос выбора – это отсутствие выбора. Переселенцы продолжают жить там, потому что им просто некуда вернуться, — говорит эксперт Виктория Титова.

Но проблемный вопрос остается открытым, потому что закрыть полностью городок очень тяжело. К тому же просто взять и выгнать людей оттуда – это неэтично и неправильно. Они не выезжают из временных приютов по собственной воле, потому что не имеют на это ресурсов.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Особенно для людей с низкой экономической мобильностью, отмечает Виктория.

Сейчас в Украине построено 25 модульных городков, где проживает более 5 тысяч беженцев, в то время как количество внутренних переселенцев составляет более 7 миллионов.

Как ситуация ухудшается

В первую очередь влияет тот фактор, что модульное жилье рассчитано только на временное проживание, поэтому срок эксплуатации там соответственно мал. Из-за этого оно быстро изнашивается, а значит, условия проживания очень быстро ухудшаются.

Это проблемы с теплоизоляцией и даже то, что модульные домики размещают прямо на улице и не имеют фундамента для большей устойчивости.

Но со временем к материальным проблемам добавились и некоторые социальные:

чрезмерное сплочение людей с похожими проблемами;

их обособление и усложнение будущей адаптации в социум;

По словам Виктории, когда мы создаем такие городки, то сплачиваем людей с одинаковым травматическим опытом в одном месте. Такая сплоченность должна помочь им, но на самом деле рядом должен быть кто-то с другой стороны, кто не был в такой ситуации и кому можно о ней рассказать и не держать всю боль в себе.

Ситуацию усугубляет и развитие сегрегации, когда есть целый город, но переселенцев селят где-то отдельно. Так возникает деление на “город” и “переселенцев”, на “мы” и “они”. То есть на жителей модульных городков мы рискуем надолго поставить клеймо “чужих”, “не местных”.

Как решить проблему модульного жилья

Самое главное правило – это то, что жилье должно находиться в городе, а не где-то поодаль на его окрестностях.

— Лучше всего — как можно равномернее распределять людей по городу. Тогда не возникает какой-либо большой группы людей, их не начинают воспринимать как “группу переселенцев”. Так проще выстраивать контакты с местными. Человеку проще помочь другому человеку, чем группе людей, — отмечает Виктория Титова.

Также стоит обратить внимание на то, чтобы здания, где будут жить переселенцы, должны иметь активные первые этажи, то есть качество коммерческие помещения.

Это позволит людям заниматься своим делом: открыть кафе, парикмахерскую, обустроить площадку, что позволит больше взаимодействовать с жителями соседних зданий или улиц.

Есть ли альтернативы?

Наиболее вероятной альтернативной сейчас может быть создание жилья для переселенцев в общежитиях, медучреждениях или временная ревитализация заброшенных зданий.

К тому же, есть успешные примеры таких решений. Недавно в Днепре общежитие университета было переоборудовано на жилье для семей защитников Мариуполя и мариупольцев.

— Из общежития сделали отдельные квартиры. Там есть тот же дух временности: чувствуется, что это хорошее, но временное решение. Также есть четкая договоренность с университетом: жители будут жить там до конца войны плюс три года после победы, — пояснила Титова.

Жители понимают четко период проживания, он достаточно длинный — так что будут чувствовать себя защищенными и могут подготовиться к моменту, когда придет время уехать.

Поэтому дальше в ближайших планах схожа реализация таких проектов и в других городах.

Из-за войны миллионы украинцев потеряли жилье. Государство от 24 февраля 2022 года всячески помогало гражданам и продолжает это делать и дальше. Вікна ранее писали о новом законе и кто может рассчитывать на компенсацию за поврежденное или утраченное жилье.