Твоя безпека

Мають допомагати, але роблять тільки гірше? У чому проблема модульних містечок для переселенців

Богдана Савчук 10 Червня 2023, 18:30
модульні містечка
Фото: Pexels

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