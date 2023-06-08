Житло, коворкінг, і навіть паркур-майданчик: як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові

У Львові закинутий Палац культури, який роками стояв пусткою, став сучасним прихистком для вимушених переселенців. Це ініціатива засновників Центру вуличних культур, які саме переїхали з Харкова. Читай та дивись у матеріалі, як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові.

Сучасний прихисток у Львові: коворкінг, простір для паркуру тощо

Простір на 5 тис. м² облаштували спальними зонами для сотні людей. На території тепер є робоча зона, кухня, душові, місце для відпочинку, дитячий майданчик. Організатори мають ідею створити культурно-соціальний центр не лише для переселенців, а й для львів’ян та гостей міста.

Катерина облаштовується на новому місці. Майже рік жінка з сім’єю прожила в залі спортивної школи. Повертатися їй нікуди, росіяни зруйнували будинок родини у Харкові. Катерина тут живе і працює адміністраторкою.

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Вона також долучилася до облаштування прихистку. Ще рік тому тут була стара занедбана будівля, зранку до ночі поралися понад 300 волонтерів. Винесли 20 тонн сміття.

На другому поверсі облаштували житловий модуль — 40 кімнат для понад сотні людей. Є все для комфортного життя — чиста постіль, рушники, шафи для одягу. На першому поверсі кухня, пральня, зона відпочинку та коворкінг.

Тут також облаштували простір для паркуру та баскетбольний майданчик. Будівля має цікаві та автентичні мистецькі елементи, зокрема мозаїку та унікальні люстри, які не просто зберегли, а відреставрували.

Урбаністка Офісу міського розвитку Urban Reform Анастасія Палій каже:

Ми хотіли зберегти цю структуру, зробити її більш сучасною. Мозаїку чистили рік.

Коштувало створення такого креативного простору 25 млн грн, з яких 20 млн — інвестиція донорів, а 5 млн — гроші міського бюджету. На ці гроші також вдалося облаштувати внутрішній дворик та дитячий майданчик.

Ідейники кемпу ставлять собі за мету допомогти тим, хто втратив усе через війну, адаптуватися та соціалізуватися до життя в місті. А ще — сформувати нове активне середовище, об’єднати мешканців прихистку та львів’ян.

Раніше ми розповідали про веганську польову кухню для переселенців.

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