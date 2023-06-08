Lifestyle

Житло, коворкінг, і навіть паркур-майданчик: як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 08 Червня 2023, 16:00

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Сучасний прихисток у Львові: коворкінг, простір для паркуру тощо

Житло, коворкінг, і навіть паркур-майданчик: як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові
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