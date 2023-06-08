Жилье, коворкинг, и даже паркур-площадка: как выглядит современный приют для беженцев во Львове

Во Львове заброшенный Дворец культуры, который годами пустовал, стал современным убежищем для вынужденных переселенцев. Это инициатива основателей центра уличных культур, которые как раз переехали из Харькова. Читай в материале, как выглядит современный приют для беженцев во Львове.

Современный приют во Львове: коворкинг, место для паркура и другое

Пространство на 5 тыс. м² обустроили спальными зонами для сотни людей. На территории теперь есть рабочая зона, кухня, душевые, место отдыха, детская площадка. У организаторов есть идея создать культурно-социальный центр не только для переселенцев, но и для львовян и гостей города.

Екатерина обустраивается на новом месте. Около года женщина с семьей прожила в зале спортивной школы. Возвращаться ей некуда, россияне разрушили дом семьи в Харькове. Екатерина здесь живет и работает администратором.

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Она тоже присоединилась к обустройству жилья. Еще год назад здесь было старое заброшенное здание, с утра до ночи трудились более 300 волонтеров. Вынесли 20 тонн мусора.

На втором этаже обустроили жилой модуль — 40 комнат для более сотни человек. Есть все для комфортной жизни — чистая постель, полотенца, шкафы для одежды. На первом этаже есть кухня, прачечная, зона отдыха и коворкинг.

Здесь также обустроили место для паркура и баскетбольную площадку. У здания есть интересные и аутентичные художественные элементы, в частности — мозаика и уникальные люстры, которые не просто сохранили, а отреставрировали.

Урбанистка Офиса городского развития Urban Reform Анастасия Палий говорит:

Мы хотели сохранить эту структуру, сделать ее более современной. Мозаику чистили год.

Стоило создание такого креативного пространства 25 млн грн. Из них 20 млн — инвестиция доноров, а 5 — деньги городского бюджета. На эти деньги также обустроили внутренний дворик и детскую площадку.

Основатели кемпа ставят цель помочь тем, кто потерял все из-за войны, адаптироваться и социализироваться к жизни в городе. А еще — сформировать новую активную среду, объединить жителей приюта и львовян.

Раньше мы рассказывали о веганской полевой кухне для переселенцев.

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