Из-под крана лучше не пить: какие результаты проверки воды в Украине

Госпродпотребслужба с начала года активно проверяет качество воды в Украине. В частности, проверки прошли 967 предприятий и 7715 объектов водоснабжения. Результаты не слишком утешительны: нарушения требований санитарного законодательства было выявлено в 69%. Делимся подробнее, какое качество воды в Украине.

Качество воды в Украине: более 5000 объектов имеют нарушения

О результатах проверок воды в Украине рассказали в Госпродпотребслужбе. С начала года провели более 700 тысяч проб воды. И результаты в 69% случаев неудовлетворительны.

Проверили уже 2610 предприятий централизованного питьевого водоснабжения и более 45 тысяч точек водоснабжения:

10442 — централизованного водоснабжения;

централизованного водоснабжения; 34895 — нецентрализованного водоснабжения, из которых: 420 бюветов, 2788 пунктов разлива питьевой воды, 31592 шахтных колодцев, 95 каптажей источников.

Нарушения санитарных требований выявили в 69% или 5328 объектах водоснабжения.

Также под наблюдением службы находятся около 1400 объектов водоотведения. На 10 из них уже обнаружены нарушения. В нарушения входят плохое техническое состояние оборудования и помещений, недостаточное количество обеззараживающих средств, нарушение сроков прохождения медосмотров у персонала и т.д.

Воду проверяют на лабораторном контроле. Кроме того, качество воды должны контролировать и те предприятия, которые поставляют воду. Результаты проверок воды должны регулярно подаваться в Госпродпотребслужбу.

Около трети проб воды не соответствовали нормам безопасности в 2025 году. Тем точкам продаж и предприятиям поставки воды, у которых обнаружили нарушения, направили предписания, письма или рекомендации по устранению нарушений.

А в одном случае в Киевской области даже наложен штраф. В Николаевской области за нарушение санитарных норм на одно предприятие правоохранители завели дело.

Так что лучше не пить воду из-под крана в Украине, а дополнительно ее очищать и кипятить. Лучше отдавать предпочтение точкам разлива воды, которые имеют высокие результаты лабораторного контроля и могут предоставить их людям.

