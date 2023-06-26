Можно ли пить кипяченую воду и какую воду выбрать — рассказывает врач-гастроэнтеролог

Вода — это источник жизни и ежедневно ее необходимо употреблять в достаточном количестве, чтобы поддерживать баланс в организме. Тебя может интересовать, есть ли разница, какую воду пить и можно ли пить кипяченую воду. Ответы на эти вопросы дал врач-гастроэнтеролог и терапевт Станислав Кравчук специально для Фактов ICTV.

Что происходит во время кипячения воды

Как отмечает врач, кипячение воды убивает большую часть микроорганизмов, чем собственно и снижает риск заражения различными инфекционными заболеваниями.

Употреблять кипяченую воду можно без переживаний, поскольку она является безопасной.

Если же говорить об ограничениях в плане количества — их нет, ты можешь пить такую воду, сколько захочешь.

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Станислав Кравчук говорит, что кипяченая вода не имеет негативных последствий и является безопасной для ежедневного употребления при условии, что в ней не содержатся ядовитые вещества или другие загрязнения.

Кроме того, гастроэнтеролог отмечает на необходимости потребления достаточного суточного количества воды для обеспечения функционирования организма. И любая безопасная вода, в том числе и из крана, после кипячения способна обеспечить потребность организма и жидкости.

Но не стоит забывать и о качестве воды. Это связано с тем, что некоторые источники могут содержать загрязнения, что особенно актуально после подрыва Каховской ГЭС в регионах, пострадавших от этого.

Какая вода лучше: кипяченая, бутилированная или фильтрованная

Кравчук отмечает, что этот выбор зависит от твоих предпочтений, а также качества местных источников воды.

Например, когда доступ к чистой и безопасной воде ограничен — хорошим выбором станет именно бутилированная вода, которая проходит дополнительную обработку.

Что касается фильтрованной воды, то она способна уменьшить количество определенных веществ, но важно регулярно чистить и сам фильтр, так как в нем тоже образуется биопленка из бактерий.

Говоря о кипяченой воде, гастроэнтеролог отмечает, что она является безопасной, но в момент, когда такая вода охлаждается, есть высокий риск повторного заражения. Особенно такая вероятность существует, если руки или посуда были грязными.

Кравчук акцентирует на том, что в теплый период года бактерии размножаются с большой скоростью, и кипяченая вода может легко стать загрязненной, если не хранить ее должным образом.

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