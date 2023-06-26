Можно ли пить кипяченую воду и какую воду выбрать — рассказывает врач-гастроэнтеролог

Вода — это источник жизни и ежедневно ее необходимо употреблять в достаточном количестве, чтобы поддерживать баланс в организме. Тебя может интересовать, есть ли разница, какую воду пить и можно ли пить кипяченую воду. Ответы на эти вопросы дал врач-гастроэнтеролог и терапевт Станислав Кравчук специально для Фактов ICTV.
Как отмечает врач, кипячение воды убивает большую часть микроорганизмов, чем собственно и снижает риск заражения различными инфекционными заболеваниями.
Употреблять кипяченую воду можно без переживаний, поскольку она является безопасной.
Употреблять кипяченую воду можно без переживаний, поскольку она является безопасной.
Если же говорить об ограничениях в плане количества — их нет, ты можешь пить такую воду, сколько захочешь.
Станислав Кравчук говорит, что кипяченая вода не имеет негативных последствий и является безопасной для ежедневного употребления при условии, что в ней не содержатся ядовитые вещества или другие загрязнения.
Кроме того, гастроэнтеролог отмечает на необходимости потребления достаточного суточного количества воды для обеспечения функционирования организма. И любая безопасная вода, в том числе и из крана, после кипячения способна обеспечить потребность организма и жидкости.
Но не стоит забывать и о качестве воды. Это связано с тем, что некоторые источники могут содержать загрязнения, что особенно актуально после подрыва Каховской ГЭС в регионах, пострадавших от этого.
Кравчук отмечает, что этот выбор зависит от твоих предпочтений, а также качества местных источников воды.
Например, когда доступ к чистой и безопасной воде ограничен — хорошим выбором станет именно бутилированная вода, которая проходит дополнительную обработку.
Что касается фильтрованной воды, то она способна уменьшить количество определенных веществ, но важно регулярно чистить и сам фильтр, так как в нем тоже образуется биопленка из бактерий.
Говоря о кипяченой воде, гастроэнтеролог отмечает, что она является безопасной, но в момент, когда такая вода охлаждается, есть высокий риск повторного заражения. Особенно такая вероятность существует, если руки или посуда были грязными.
Кравчук акцентирует на том, что в теплый период года бактерии размножаются с большой скоростью, и кипяченая вода может легко стать загрязненной, если не хранить ее должным образом.
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