Чи можна пити кип’ячену воду та яку воду обрати — розповідає лікар-гастроентеролог

Вода — це джерело життя. Щодня її необхідно споживати у достатній кількості, щоб підтримувати баланс в організмі. Дехто цікавиться, чи є різниця між водою, яку п’єш, та чи можна пити кип’ячену воду. Відповіді на ці запитання дав лікар-гастроентеролог й терапевт Станіслав Кравчук спеціально для Фактів ICTV.

Що відбувається під час кип’ятіння води

Як зазначає лікар, кип’ятіння води вбиває більшу частину мікроорганізмів, чим власне й зменшує ризик зараження різними інфекційними захворюваннями.

Споживати кип’ячену воду можна, не переймаючись, оскільки вона є безпечною.

Якщо ж говорити про обмеження щодо кількості — їх немає, ти можеш пити таку воду, скільки бажаєш.

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Станіслав Кравчук каже, що кип’ячена вода не має негативних наслідків і є безпечною для щоденного споживання за умови, що в ній не міститься отруйних речовин чи інших забруднень.

Крім того, гастроентеролог наголошує на споживанні достатньої добової кількості води для забезпечення функціонування організму. І будь-яка безпечна вода, зокрема й з крана після кип’ятіння здатна забезпечити потребу організму в рідині.

Але не варто забувати й про якість води. Це пов’язано з тим, що деякі джерела можуть містити забруднення, що особливо актуально після підриву Каховської ГЕС в регіонах, що постраждали від цього.

Яка вода краща: кипʼячена, бутильована чи фільтрована

Кравчук зазначає, що цей вибір залежить від твоїх вподобань, а також якості місцевих джерел води.

Наприклад, коли доступ до чистої та безпечної води обмежений, хорошим вибором стане саме бутильована вода, яка проходить додаткову обробку.

Щодо фільтрованої води, то вона здатна зменшити кількість певних речовин, але важливо регулярно чистити й сам фільтр через те, що в ньому теж утворюється біоплівка з бактерій.

Говорячи про кип’ячену воду гастроентеролог зазначає, що вона є безпечною, але в момент, коли така вода охолоджується, є високий ризик повторного зараження. Особливо така ймовірність існує, якщо руки чи посуд брудні.

Кравчук акцентує на тому, що в теплий період року бактерії розмножуються з великою швидкістю, і кип’ячена вода може легко стати забрудненою, якщо не зберігати її належним чином.

Раніше ми розповідали, яка норма води для дорослих та дітей.

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