З-під крана краще не пити: які результати перевірки води в Україні

Держпродспоживслужба з початку року активно перевіряє якість води в Україні. Зокрема перевірки пройшли 967 підприємств і 7715 об’єктів водопостачання. Результати не надто втішні: порушення вимог санітарного законодавства виявили у 69%. Ділимося детальніше, яка якість води в Україні.

Якість води в Україні: понад 5000 об’єктів мають порушення

Про результати перевірок води в Україні розповіли у Держпродспоживслужбі. Від початку року провели понад 700 тисяч проб води. І результати у 69% випадків незадовільні.

Перевірили вже 2610 підприємств централізованого питного водопостачання та понад 45 тисяч точок водопостачання:

10442 — централізованого водопостачання;

34895 — нецентралізованого водопостачання, з яких: 420 бюветів, 2788 пунктів розливу питної води, 31592 шахтних колодязів, 95 каптажів джерел.

Порушення санітарних вимог виявили у 69% або на 5328 об’єктах водопостачання.

Також під наглядом служби перебувають майже 1400 об’єктів водовідведення. На 10 з них уже знайшли порушення. До порушень входять поганий технічний стан обладнання та приміщень, недостатня кількість знезаражувальних засобів, порушення термінів проходження медоглядів у персоналу тощо.

Воду перевіряють на лабораторному контролі. Крім усього, якість води мають контролювати і ті підприємства, які постачають воду. Результати перевірок води мають регулярно подаватися до Держпродспоживслужби.

Близько третини проб води не відповідали нормам безпеки у 2025 році. Тим точкам продажу і підприємствам постачання води, в яких виявили порушення, направили приписи, листи або рекомендації щодо усунення порушень.

А в одному випадку на Київщині навіть накладено штраф. У Миколаївській області за порушення санітарних норм на одне підприємство правоохоронці відкрили справу.

Тож краще не пити воду з-під крану в Україні, а додатково її очищувати та кип’ятити. Краще віддавати перевагу тим точкам розливу води, які мають високі результати лабораторного контролю і можуть їх надати людям.

А ще ми розповідали, в якій кількості можна пити кип’ячену воду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!