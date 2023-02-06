Пожар в авто: основные причины возгорания и что делать

Соблюдать правила безопасности следует во всех сферах. Особенно внимательными нужно быть на дороге и в автомобиле. Ведь ты отвечаешь как за свою жизнь, так и за жизнь пассажиров и других людей на обочине или дороге, которые могут пострадать.

Иногда при поездке в автомобиль может возникнуть пожар. Мы расскажем, что делать, если загорелся автомобиль, и какие могут быть причины.

Начальник отдела организации пожарно-спасательных работ ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Владимир Гондзир рассказал для Фактов ICTV, что за 10–15 минут огонь может уничтожить автомобиль. Однако подчеркивает, что если действовать правильно и быстро, можно избежать беды.

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Он отмечает, что о любом пожаре в авто сообщает характерный запах. Иногда запах может являться единственным сигналом об опасности. Однако это не касается умышленных взрывов.

Также нельзя игнорировать видимый газ в салоне автомобиля. Следует выйти из транспортного средства и тушить пожар.

Пожар в авто: причины

Причиной пожара в авто могут быть умышленный поджог, обстрел или расположение транспортного средства в непосредственной близости от пожара.

Другие причины возгорания авто:

замыкание электропроводки через некачественный сервис или перегревание проводов;

неисправные тормозные колодки;

использование пусковых жидкостей, чтобы автомобиль легче заводился;

заводской дефект машины;

перевозка легковоспламеняющихся веществ.

Владимир Гондзир подчеркивает, что загореться может как старый, так и новый автомобиль. Не всегда в этом виноват водитель.

Что делать, если авто загорелось

Спасатель советует не паниковать, если увидел(-а) признаки возгорания авто. Паника уничтожает способность действовать быстро и правильно. Если видишь, что автомобиль загорелся, надо:

съехать на обочину; остановиться; выключить мотор; поставить авто на тормоз; заблокировать колеса; быстро эвакуировать всех пассажиров; достать из транспортного средства документы и ценные вещи.

После этого нужно немедленно позвонить по телефону 101 или 112, чтобы вызвать спасателей.

Как потушить пожар в авто

У каждого водителя в авто должен быть огнетушитель, не следует пренебрегать этим правилом безопасности. После того как вызвал спасателей и ждешь помощи, надо обесточить авто и тушить пожар. Для этого следует использовать огнетушитель. Если ты увидел(-а), что пролилось горючее, надо прежде всего тушить его.

Если загорелось под капотом — тушить там. Следует также просить помощи у других водителей. Ведь два – три огнетушителя лучше справятся с заданием.

Кроме огнетушителя можно попробовать потушить огонь землей, песком, мокрой тканью. Если пожар не удается потушить, нужно ждать спасателей на безопасном расстоянии — 10 м. Чтобы не пострадать, если взорвется бак з бензином.

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