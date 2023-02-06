Пожежа в авто: основні причини займання та що робити

Дотримуватися правил безпеки слід у всіх сферах. Особливо уважними треба бути на дорозі та в авто. Адже ти відповідаєш як за своє життя, так і за життя пасажирів та інших людей на узбіччі чи дорозі, які можуть постраждати.

Інколи під час поїздки в авто може виникнути пожежа. Ми розповімо, що робити, якщо загорілося авто, та які можуть бути причини.

Начальник відділу організації пожежно-рятувальних робіт ГУ ДСНС України в Черкаській області Володимир Гондзір розповів для Фактів ICTV, що за 10–15 хвилин вогонь може знищити автівку. Проте наголошує: якщо діяти правильно та швидко, можна уникнути біди.

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Він зауважує, що про будь-яку пожежу в авто повідомляє характерний запах. Іноді запах може бути єдиним сигналом про небезпеку. Проте це не стосується зумисних вибухів.

Також не можна ігнорувати видимий газ у салоні авто. Варто вийти з транспортного засобу та гасити пожежу.

Пожежа в авто: причини

Причиною пожежі в авто можуть бути зумисний підпал, обстріл чи розташування транспортного засобу в безпосередній близькості від пожежі.

Інші причини займання авто:

замикання електропроводки через неякісний сервіс або перегрівання дротів;

несправні гальмівні колодки;

використання пускових рідин, щоб автомобіль легше заводився;

заводський дефект машини;

перевезення легкозаймистих речовин.

Володимир Гондзір підкреслює, що зайнятися може як стара, так і нова автівка. Не завжди у цьому винен водій.

Що робити, якщо авто загорілося

Рятувальник радить не панікувати, якщо побачив(-ла) ознаки займання авто. Паніка знищує здатність діяти швидко та раціонально. Якщо бачиш, що автівка загорілася, треба:

з’їхати на узбіччя; зупинитися; вимкнути мотор; поставити авто на гальмо; заблокувати колеса; швидко евакуювати всіх пасажирів; забрати з транспортного засобу документи та цінні речі.

Після цього треба негайно зателефонувати за номером 101 чи 112, щоб викликати рятувальників.

Як загасити пожежу в авто

У кожного водія в автівці має бути вогнегасник, не варто нехтувати цим правилом безпеки. Після того як викликав(-ла) рятувальників і чекаєш на допомогу, треба знеструмити авто та гасити пожежу. Для цього варто використовувати вогнегасник. Якщо ти побачив(-ла), що пролилося пальне, треба насамперед гасити його.

Якщо зайнялося під капотом — гасити там. Варто також просити допомоги в інших водіїв. Адже два – три вогнегасники краще впораються із завданням.

Крім вогнегасника, можна спробувати загасити вогонь землею, піском, мокрою тканиною. Якщо пожежу не вдається загасити, треба чекати рятувальників на безпечній відстані — 10 м. Щоб не постраждати, якщо зірветься бак з бензином.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо в будівлі почалася пожежа.

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