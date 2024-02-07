Приложение Воздушная тревога обновилось — как расширились горизонты безопасности

Любимый звук у каждого свой, индивидуальный. Это может быть как смех своего ребенка, так и уведомление банка о поступлении зарплаты. А вот ненавистные извещения часто у большинства похожи и одно из них — это звук воздушной тревоги. Однако одноименное приложение, несмотря ни на что, имеет важное значение для безопасности каждого украинца.

Еще большее значение в обществе должно набрать приложение Воздушная тревога из-за обновления системы, которая теперь будет извещать о различных опасностях. О новациях рассказали создатели приложения компании Ajax Systems и Stfalcon.

Приложение Воздушная тревога — что предусматривают обновления

В версию приложения Воздушная тревога 5.2, которая уже доступна на iOS и Android, разработчики добавили возможность получать уведомления от ОВА и Гражданской Защиты Украины о различных видах угроз, в частности о стихийных бедствиях.

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Также пользователи смогут найти все необходимые инструкции дальнейших действий в соответствующей опасной ситуации. Предоставлять информацию будут дежурные центры оповещения гражданской защиты и ГСЧС.

Различным типам угроз будут соответствовать их уникальные звуки оповещения, которые будут поступать вместе с текстовым сообщением об опасности и инструкции.

Это поможет вовремя известить большое количество населения о критических ситуациях, например, прорыве дамбы и необходимости эвакуации, — пишут создатели приложения.

Кроме того, пользователи могут использовать режим энергосбережения. Создатели приложения сообщают, что им удалось исправить ошибки со звуками объявления тревоги и обновление статуса в закрепленном извещении.

Если ты хочешь получать уведомления о всех видах опасностей, тебе нужно обновить или установить приложение в версии 5.2.

Теперь можно получить предупреждения о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной, химической угрозах, стихийных бедствиях и важных уведомлениях от ОВА и Гражданской Защиты Украины.

Из-за постоянных воздушных тревог многие взрослые, которые отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь родных, не могут нормально спать. Но такой бессонный режим может повредить и привести к неприятным последствиям. Читай, чем опасна бессонница из-за воздушных тревог и как с ней справиться.

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