Застосунок Повітряна тривога оновився — як розширились горизонти безпеки

Улюблений звук у кожного свій, індивідуальний. Це може бути як сміх своєї дитини, так і сповіщення від банку про надходження зарплатні. А ось ненависні сповіщення часто у більшості схожі й один із них — це звук повітряної тривоги. Однак однойменний застосунок, попри все, має важливе значення для безпеки кожного українця.

Ще більшої ваги в суспільстві має набрати застосунок Повітряна тривога через оновлення системи, яка тепер буде сповіщати про різні небезпеки. Про новації розповіли творці застосунку, компанії Ajax Systems та Stfalcon.

Застосунок Повітряна тривога — що передбачає оновлення

У версію застосунку Повітряна тривога 5.2, що вже доступна на iOS та Android, розробники додали можливість отримувати сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні види загроз, зокрема про стихійні лиха.

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Також користувачі зможуть знайти одразу усі потрібні інструкції подальших дій у відповідній небезпечній ситуації. Надавати інформацію будуть чергові центри оповіщення цивільного захисту та ДСНС.

Різним типам загроз будуть відповідати їхні унікальні звуки сповіщення, які будуть надходити разом із текстовим повідомленням про небезпеку та інструкціями.

Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації, — пишуть творці застосунку.

Крім того, користувачі зможуть використати режим енергозбереження. Також творці застосунку повідомляють, що їм вдалось виправити помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

Якщо ти хочеш отримувати сповіщення про усі види небезпек, тобі потрібно оновити чи встановити застосунок у версії 5.2.

Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.

Через постійні повітряні тривоги багато дорослих, які відповідають не лише за своє життя, а й за життя рідних, не можуть нормально спати. Але такий безсонний режим може тільки нашкодити та привести до неприємних наслідків. Читай, чим небезпечне безсоння через повітряні тривоги та як з ним впоратись.

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