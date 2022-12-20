Когда светофоры не работают: напоминаем сигналы регулировщика и их значение

В темные времена блэкаута и отключения света на улицах часто не работают даже светофоры. Чтобы регулировать движение транспорта и пешеходов и избежать аварийных ситуаций, на дорогах стоят регулировщики.

Что означают сигналы полицейского регулировщика, следует знать не только водителям. Пешеходы, в особенности дети, которые сами ходят в школу, тоже должны разбираться в сигналах и их значениях.

Патрульная полиция поделилась основными сигналами регулирования движения, чтобы все участники дорожного движения были в безопасности и не создавали аварийных ситуаций на напряженном участке.

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Красный знак светофора

Если регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к тебе. Руки его разведены в сторону, опущены вниз, или согнута перед грудью правая рука с жезлом или красным диском, направленным влево.

Такое положение тела указывает, что движение запрещено во все стороны, и приравнивается к красному сигналу светофора в соответствии с пунктом 8.8 (а) ПДД.

Красный сигнал светофора с зеленой стрелкой вправо

Если регулировщик стоит лицом к тебе. Его правая рука держит жезл или красный диск и вытянута вперед, то есть по направлению к тебе.

Это положение указывает на то, что движение запрещено прямо, а направо разрешено. То есть это сродни красному сигналу светофора с зеленой стрелкой вправо. Правило ты можешь просмотреть в пункте 8.8 (б) ПДД.

Внимание и желтый сигнал светофора

Если рука регулировщика с жезлом поднята вверх, а сам он стоит к тебе любой стороной.

Этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. В переводе на обычные дорожные знаки и сигналы это положение означает: Внимание! и желтый сигнал светофора.

Если ты увидел(-а) такой сигнал от регулятора, то, независимо от того, водитель ты или пешеход, должен(-на) покинуть перекресток, поскольку движение транспорта запрещено. Это прописано в пункте 8.8 (в).

Зеленый свет

Если регулировщик стоит к тебе левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом.

В таком случае можешь ехать в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворачиваться — это разрешено.

Фактически, это положение регулировщика заменяет зеленый свет светофора. Убедиться в этом ты можешь, перечитав пункт 8.8 (б) ПДД.

Зеленый свет с запретом левого поворота

Если регулировщик стоит левым боком к машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или изогнуты и прижаты к груди.

Это значит, что, пропустив пешеходов, можно ехать прямо или направо. Фактически, регулировщик показывает зеленый свет светофора с запретом левого поворота. Прописано это в пункте 8.8 (а) ПДД.

Особенность регулировки на перекрестке

Перекресток — одно из самых оживленных и одновременно опасных мест, особенно когда нет светофора.

Когда регулировщик работает на перекрестке, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора и соответствующими дорожными знаками.

Он может подавать другие сигналы, чем показывает светофор или знак, понятные водителям и пешеходам. Ведь регулировщик на перекрестке — твой помощник.

У нас уже есть опыт, когда после вражеских обстрелов обесточенными оставались целые города. В таких ситуациях регулировщиков просто не хватит на все перекрестки. Мы рассказали водителям и пешеходам, как избежать ДТП.

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