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Коли світлофори не працюють: нагадуємо сигнали регулювальника та їх значення

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 16:00
сигнали регулювальника
Фото: Facebook

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