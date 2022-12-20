Коли світлофори не працюють: нагадуємо сигнали регулювальника та їх значення

У темні часи блекауту та відключень світла на вулицях часто не працюють навіть світлофори. Щоб регулювати рух транспорту й пішоходів та уникнути аварійних ситуацій, на дорогах вартують регулювальники.

Що означають сигнали поліцейського регулювальника, варто знати не тільки водіям. Пішоходи, а надто діти, які самі ходять до школи, теж мають розумітися на сигналах та їх значеннях.

Патрульна поліція поділилася основними сигналами регулювання руху, щоб усі учасники дорожнього руху були у безпеці та не створювали аварійних ситуацій на напруженій ділянці дороги.

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Червоний знак світлофора

Якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до тебе. Руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом чи червоним диском, направленим вліво.

Таке положення тіла вказує, що рух заборонено в усі сторони, та прирівнюється до червоного сигналу світлофора відповідно до пункту 8.8 (а) ПДР.

Червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч

Якщо регулювальник стоїть обличчям до тебе. Його права рука тримає жезл або червоний диск та витягнута вперед, тобто у напрямку до тебе.

Це положення вказує на те, що рух заборонено прямо, а направо — дозволено. Тобто це те саме, що й червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч. Правило ти можеш переглянути у пункті 8.8 (б) ПДР.

Увага! Жовтий сигнал світлофора

Якщо рука регулювальника з жезлом піднята вгору, а сам він стоїть до тебе будь-яким боком.

Цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. В перекладі на звичні дорожні знаки та сигнали це положення означає: Увага! та жовтий сигнал світлофора.

Якщо ти побачив(-ла) такий сигнал від регулювальника, то, незалежно від того, водій ти чи пішохід, маєш покинути перехрестя, адже рух транспорту заборонено. Це прописано у пункті 8.8 (в).

Зелене світло

Якщо регулювальник стоїть до тебе лівим боком з витягнутою вперед рукою із жезлом.

У такому разі можеш їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися — це дозволено.

Фактично, це положення регулювальника заміняє зелене світло світлофора. Переконатися в цьому ти можеш, перечитавши пункт 8.8 (б) ПДР.

Зелене світло із забороною лівого повороту

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті й притиснуті до грудей.

Це означає, що, пропустивши пішоходів, можна їхати прямо або направо. Фактично, регулювальник показує зелене світло світлофора із забороною лівого повороту. Прописано це у пункті 8.8 (а) ПДР.

Особливість регулювання на перехресті

Перехрестя — одне з найбільш оживлених та водночас небезпечних місць, особливо коли немає світлофора.

Тож коли регулювальник працює на перехресті, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.

Він може подавати інші сигнали, ніж показує світлофор чи знак, зрозумілі водіям і пішоходам. Адже регулювальник на перехресті — твій помічник.

Ми вже маємо досвід, коли після ворожих обстрілів знеструмленими лишалися цілі міста. В таких ситуаціях регулювальників просто не вистачить на всі перехрестя. Ми розповіли водіям та пішоходам, як запобігти ДТП.

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