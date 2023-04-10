З 1 травня більше не штраф? Коли вмикати ближнє світло фар в Україні

Бути водієм — це не лише постійно обслуговувати своє авто, а й слідкувати за сезонними оновленнями правил дорожнього руху. Так, на українських водіїв чекають маленькі, але важливі зміни 1 травня.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов і скорочення світлового дня, з 1 жовтня для водіїв діє обов’язкове правило ПДР про денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Однак вже з 1 травня воно, як і зазвичай, припиняє свою дію. Відповідно, штрафів за те, що ти не включив фари за містом, не буде.

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Правило стосується пункту 9.8 ПДР. Воно твердить, що з 1 жовтня по 1 травня треба вмикати денні ходові вогні на усіх автомобілях поза населеними пунктами.

Це стосується всіх транспортних засобів, зокрема й двоколісного транспорту. А якщо такі фари відсутні в конструкції транспортного засобу, водій має увімкнути ближнє світло фар.

Коли є умови недостатньої видимості, то слід увімкнути дальні або протитуманні фари, якщо це не сліпитиме водіїв.

Однак вже з 1 травня кермування без денних ходових вогнів за містом не буде порушенням правил дорожнього руху, тож і штрафів за їхню відсутність не буде.

Якщо ж ти водій у Польщі, то ніколи не пізно нагадати собі, які штрафи для водіїв у Польщі. Скільки й за що доведеться заплатити чималі кошти, читай у матеріалі.

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