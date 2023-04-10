С 1 мая больше не штраф? Когда включать ближний свет фар в Украине

Быть водителем — это не только постоянно обслуживать свой автомобиль, но и следить за сезонными обновлениями ПДД. Так, украинских водителей ждут маленькие, но важные изменения с 1 мая.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня, с 1 октября для водителей действует обязательное правило ПДД о дневных ходовых огнях вне населенных пунктов.

Однако уже с 1 мая оно, как обычно, прекращает свое действие. Соответственно, штрафов за то, что не включил фары за городом, не будет.

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Правило касается пункта 9.8 ПДД. Оно говорит, что с 1 октября и до 1 мая следует включать дневные ходовые огни на всех автомобилях вне населенных пунктов.

Это касается всех транспортных средств, в том числе двухколесного транспорта. Если такие фары отсутствуют в конструкции транспортного средства, водитель должен включить ближний свет фар.

Если есть условия недостаточной видимости, то следует включить дальние или противотуманные фары, если это не слепит водителей.

Однако уже с 1 мая вождение без дневных ходовых огней не будет нарушением ПДД, поэтому и штрафов за их отсутствие не будет.

Если ты водитель в Польше, то никогда не поздно напомнить себе, какие штрафы для водителей в Польше. Сколько и за что придется заплатить немалые деньги, читай в материале.

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