Понравится не всем! Как изменилась процедура техосмотра авто в Украине — объяснение МВД

Общественный транспорт, службы такси, грузовые фирмы и логистические компании — все, кто предоставляет услуги автомобильной перевозки людей или грузов в Украине, должны проходить обязательный технический контроль транспортных средств.

Это необходимо, чтобы граждане, получающие услуги перевозки, были уверены в безопасности. Однако очень часто такую процедуру делали некачественно или фальсифицировали.

Об этом заявил начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов.

В последнее время мы очень много видим фактов, что у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии.

Поэтому на заседании Кабинета Министров Украины 19 мая было принято постановление об усовершенствовании процедуры технического контроля за перевозчиками. Постановление вступит в силу через три месяца после публикации.

— Основной целью было повышение качества и недопуск к передвижению и эксплуатации неисправных транспортных средств на дорогах нашей страны, — отметил Фиклистов.

Какие именно изменения ожидают перевозчиков и какие меры улучшения утвердили в постановлении, рассказал Виталий Фиклистов в эфире телемарафона Єдині новини.

Кого коснутся изменения?

Начальник управления отметил, что владельцев транспортных средств не ожидает практически никаких изменений. Как и раньше, собственник обращается к субъектам хозяйствования, проверяющим транспортное средство на соответствие техническому состоянию.

— Если все хорошо, владельцу выдают протокол проверки технического состояния. Если есть технические неисправности — акт несоответствия технического состояния.

Основные изменения будут касаться улучшения процедуры работниками субъектов хозяйствования. Чтобы не допустить случаев, когда неисправное транспортное средство успешно проходит проверку.

Какие изменения внедрят в Украине

Основные изменения будут направлены на повышение качества проверки технического состояния транспортного средства. Так, планируется ввести электронную форму протокола, фото и видеофиксацию процесса проверки.

Электронная форма

Теперь техосмотр в Украине будет осуществляться с использованием электронной формы протокола вместо бумажной, а печать документа будет возможна только на специальном платном бланке установленного образца.

— Такое нововведение значительно снизит риски и практически исключит возможность подделки бланка протокола проверки технического состояния транспортного средства, — отметил Фиклистов

Фото и видеофиксация

Кроме того, будет проходить фото и видео фиксация процесса проверки технического состояния и усовершенствования объемов проверки.

Мы все — участники транспортного движения, и видим, какие транспортные средства передвигаются на дорогах, поэтому мы вышли с предложением ввести видеофиксацию процесса проверки технического состояния.

Она будет осуществляться во время процесса проверки технического состояния транспортного средства, материалы видеофиксации будут храниться у субъектов хозяйствования.

— После проведения проверки автомобиля ссылка на саму видеофиксацию будет загружаться в Единый государственный реестр транспортных средств, — сказал Фиклистов.

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