Понравится не всем! Как изменилась процедура техосмотра авто в Украине — объяснение МВД

Общественный транспорт, службы такси, грузовые фирмы и логистические компании — все, кто предоставляет услуги автомобильной перевозки людей или грузов в Украине, должны проходить обязательный технический контроль транспортных средств.
Это необходимо, чтобы граждане, получающие услуги перевозки, были уверены в безопасности. Однако очень часто такую процедуру делали некачественно или фальсифицировали.
Об этом заявил начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов.
В последнее время мы очень много видим фактов, что у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии.
В последнее время мы очень много видим фактов, что у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии.
Поэтому на заседании Кабинета Министров Украины 19 мая было принято постановление об усовершенствовании процедуры технического контроля за перевозчиками. Постановление вступит в силу через три месяца после публикации.
— Основной целью было повышение качества и недопуск к передвижению и эксплуатации неисправных транспортных средств на дорогах нашей страны, — отметил Фиклистов.
Какие именно изменения ожидают перевозчиков и какие меры улучшения утвердили в постановлении, рассказал Виталий Фиклистов в эфире телемарафона Єдині новини.
Начальник управления отметил, что владельцев транспортных средств не ожидает практически никаких изменений. Как и раньше, собственник обращается к субъектам хозяйствования, проверяющим транспортное средство на соответствие техническому состоянию.
— Если все хорошо, владельцу выдают протокол проверки технического состояния. Если есть технические неисправности — акт несоответствия технического состояния.
Основные изменения будут касаться улучшения процедуры работниками субъектов хозяйствования. Чтобы не допустить случаев, когда неисправное транспортное средство успешно проходит проверку.
Основные изменения будут направлены на повышение качества проверки технического состояния транспортного средства. Так, планируется ввести электронную форму протокола, фото и видеофиксацию процесса проверки.
Теперь техосмотр в Украине будет осуществляться с использованием электронной формы протокола вместо бумажной, а печать документа будет возможна только на специальном платном бланке установленного образца.
— Такое нововведение значительно снизит риски и практически исключит возможность подделки бланка протокола проверки технического состояния транспортного средства, — отметил Фиклистов
Кроме того, будет проходить фото и видео фиксация процесса проверки технического состояния и усовершенствования объемов проверки.
Мы все — участники транспортного движения, и видим, какие транспортные средства передвигаются на дорогах, поэтому мы вышли с предложением ввести видеофиксацию процесса проверки технического состояния.
Мы все — участники транспортного движения, и видим, какие транспортные средства передвигаются на дорогах, поэтому мы вышли с предложением ввести видеофиксацию процесса проверки технического состояния.
Она будет осуществляться во время процесса проверки технического состояния транспортного средства, материалы видеофиксации будут храниться у субъектов хозяйствования.
— После проведения проверки автомобиля ссылка на саму видеофиксацию будет загружаться в Единый государственный реестр транспортных средств, — сказал Фиклистов.
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