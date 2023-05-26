Сподобається не усім! Як змінилася процедура техогляду авто в Україні — пояснення МВС

Громадський транспорт, служби таксі, вантажні фірми та логістичні компанії — усі хто надає послуги автомобільного перевезення людей або вантажів в Україні, повинні проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів.

Це необхідно, щоб громадяни, які отримують послуги перевезення, були впевнені у безпеці. Однак дуже часто таку процедуру робили неналежним чином або фальсифікували.

Це зауважив начальник управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю головного сервісного центру МВС Віталій Фіклістов.

Останнім часом ми дуже багато бачимо фактів, коли у нас на вулицях транспортні засоби пересуваються у технічно несправному стані.

Тому на засіданні Кабінету Міністрів України 19 травня було прийнято постанову про вдосконалення процедуру технічного контролю за перевізниками. Постанова набуде чинності через три місяці після публікації.

— Основною метою було підвищення якості й недопуск до пересування та експлуатації несправних транспортних засобів на дорогах нашої країни, — зазначив Фіклістов.

Які саме зміни чекають на перевізників та які заходи покращення затвердили у постанові, розповів Віталій Фіклістов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Кого стосуватимуться зміни?

Начальник управління зазначив, що на власників транспортних засобів не чекає практично ніяких змін. Як і раніше, власник звертається до суб’єктів господарювання, який перевіряє транспортний засіб на відповідність технічного стану.

Якщо все добре, власнику видають протокол перевірки технічного стану. Якщо є технічні несправності — акт невідповідності технічного стану.

Основні зміни стосуватимуться покращення самої процедури працівниками суб’єктів господарювання. Щоб не допустити випадків, коли несправний транспортний засіб успішно проходить перевірку.

Які зміни впровадять в Україні

Отож, основні зміни будуть направлені на підвищення якості перевірки технічного стану автомобіля. Так, планують запровадити електронну форму протоколу, фото та відеофіксацію процесу перевірки.

Електронна форма

Тепер техогляд в Україні здійснюватиметься з використанням електронної форми протоколу замість паперової, а друк документа буде можливий лише на спеціальному платному бланку, який має встановлений зразок.

— Таке нововведення значно зменшить ризики та практично унеможливить випадки підробки бланка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, — зазначив Фіклістов.

Фото та відеофіксація

Крім цього, відбуватиметься фото та відеофіксація процесу перевірки технічного стану та удосконалення обсягів перевірки.

Ми всі є учасниками транспортного руху і бачимо, які транспортні засоби пересуваються на дорогах, тому ми вийшли з пропозицією ввести відеофіксацію процесу перевірки технічного стану.

Вона буде здійснюватися під час усього процесу перевірки технічного стану транспортного засобу, матеріали відеофіксації будуть зберігатись у суб’єкта господарювання.

— Після проведення перевірки автомобіля, посилання на саму відеофіксацію буде завантажуватись до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, — сказав Фіклістов.

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