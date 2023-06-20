Сирены не помешают образованию и безопасности: что делать, если началась воздушная тревога во время НМТ

Украинцы каждый день продолжают бороться за свое будущее. И, несмотря на все препятствия, находят в себе силы сделать шаг в неизвестность и попытаться сдать экзамены для поступления в университет.

Однако в такие ответственные моменты любая мелкая вещь может сбить. Что делать, если началась воздушная тревога во время НМТ?

Что делать, если началась воздушная тревога во время НМТ

Издание Освіта.ua отмечает, что в случае воздушной тревоги тестирование будет приостановлено в специальном сервисе тестовой программы.

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В таком случае время прохождения теста тоже остановят. Таким образом, участники смогут позже завершить выполнение заданий. А если воздушная тревога будет продолжаться не так долго (до полутора часов, — ред.), то абитуриенты и абитуриентки вернутся в аудиторию после отбоя.

В случае продолжительной воздушной тревоги

Если пункт, где участники сдают экзамен, проводит тестирование в две смены, то абитуриенты могут рассчитывать на продолжение выполнения задач только в случае, если тревога продлится не более полутора часов. В противном случае все смогут принять участие в НМТ в дополнительной сессии.

Важно подать соответствующие заявления для участия в дополнительной сессии сразу в пункте тестирования.

Если на долю участников пришлась воздушная тревога, а они сдают экзамен во вторую смену, или же в заведении, где тестирование происходит только в одну смену, тогда вернуться к выполнению задач они смогут только в случае, если отбой прозвучит раньше, чем через два часа 20 минут.

Пока же продолжается воздушная тревога, участники не могут пользоваться средствами мобильной связи или другими гаджетами. Общаться им можно будет только на темы, не относящиеся к содержанию задач. За этим будут следить инструкторы.

Больше волнуешься за результаты тестирования, чем за тревогу? Тогда читай, сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам.

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