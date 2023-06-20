Сирени не стануть на заваді освіті та безпеці: що робити, якщо почалась повітряна тривога під час НМТ

Українці щоденно продовжують боротися за своє майбутнє. І попри всі перешкоди знаходять в собі сили зробити крок у невідомість та спробувати скласти іспити для вступу в університет.

Однак у такі відповідальні моменти будь-які дрібна річ може збити. Що ж робити, якщо почалась повітряна тривога під час НМТ?

Що робити, якщо почалась повітряна тривога під час НМТ

Видання Освіта.ua зазначає, що у разі повітряної тривоги тестування буде призупинено у спеціальному сервісі тестової програми.

Зараз також дивляться

У такому випадку час проходження тесту теж зупинять. Таким чином учасники зможуть пізніше завершити виконання завдань. А якщо повітряна тривога буде тривати не так довго (до півтори години, — ред.), то абітурієнти та абітурієнтки повернуться в аудиторію після відбою.

У випадку тривалої повітряної тривоги

Якщо пункт, де учасники складають іспит, проводить тестування у дві зміни, то абітурієнти можуть розраховувати на продовження виконання завдань лише у разі, коли тривога триватиме не довше півтори години. В іншому випадку — усі зможуть взяти участь в НМТ у додатковій сесії.

Важливо подати відповідні заяви для участі в додатковій сесії одразу в пункті тестування.

Якщо на долю учасників припала повітряна тривога, а вони складають іспит у другу зміну, або ж у закладі, де тестування відбувається лише в одну зміну, тоді повернутись до виконання завдань вони зможуть лише у разі, якщо відбій пролунає раніше, ніж за дві години 20 хвилин.

А поки триває повітряна тривога, учасники не можуть користуватись засобами мобільного зв’язку чи іншими гаджетами. Спілкуватись їм можна буде лише на теми, які не стосуються змісту завдань. За цим слідкуватимуть інструктори.

Більше хвилюєшся за результати тестуванні, аніж за тривоги? Тоді читай, скільки балів треба набрати на тестах з різних предметів.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!