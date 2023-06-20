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Сирени не стануть на заваді освіті та безпеці: що робити, якщо почалась повітряна тривога під час НМТ

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Червня 2023, 07:00
тривога під час нмт
Фото: Unsplash

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