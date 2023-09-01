Огромный спрос и вызовы: как прошли первые месяцы тестирования женских купе в Укрзалізниці

Укрзалізниця второй раз ввела женские вагоны два месяца назад. Впервые такой проект был в 2010 году, но он не имел спроса. В 2023 году наоборот — женские купе пользуются безумной популярностью, а сами женщины хотят, чтобы их было больше.
Началось все с петиции Ольги Ожогиной, быстро собравшей более 25 тыс. подписей. Это показало, что женщины хотят быть в безопасности во время путешествий по железной дороге. Так что Укрзалізниця среагировала и ввела женские купе.
Прессслужба Укрзалізниці рассказала для LIGA.Life о результатах проекта женских купе, а также с какими вызовами столкнулись. А пассажирки поделились своими впечатлениями от поездок.
Представитель пассажирского направления компании Александр Шевченко отметил, что в 2010 году эти купе не имели спроса, поэтому проект закрыли.
В этом году около 90% билетов в женские купе раскупают заранее. Пассажирки жалуются, что мест мало и иногда купить билеты нереально, потому что их быстро разбирают. Сейчас женские купе есть только в поездах по четырем направлениям:
В Укрзалізниці предоставили количественные показатели спроса на женские купе за период с 30 июня по 15 августа:
Можно сделать вывод, что более 98% всех билетов в женские купе на доступных направлениях компании удается реализовать. Приобрести эти билеты можно только в приложении Укрзалізниці.
В женском купе могут путешествовать женщины, в том числе мамы с детьми до шести лет. Пассажирки хотят чувствовать себя в безопасности, ведь неоднократно были случаи навязчивого поведения и домагательств со стороны мужчин.
Сейчас в Укрзалізниці есть меры безопасности такие как камеры наблюдения в 15% пассажирских вагонов, тревожные кнопки вызова проводника, усиленное выборочное патрулирование, а также ввели женские купе.
Одна из пассажирок Инна рассказала, что путешествие в женском купе для нее было сознательным выбором. Добавляет, что билетов в эти купе действительно мало.
— С положительных впечатлений: моими соседками были приятные женщины и девочки, поездка прошла комфортно. Из отрицательного: это было всего несколько купе в общем вагоне, где проводником был мужчина. Честно говоря, я не очень чувствовала себя в безопасности. Да, в купе только женщины, но рядом в вагоне едут и мужчины. Поэтому я считаю, если вести такую услугу, то нужны целые женские вагоны, — отмечает Инна.
Девушка также отметила, что цена билета в женское купе была выше. Но в Укрзалізниця говорят, что билеты в женское и обычное купе одного вагона стоят одинаково, разница может быть только в вагонах, имеющих качественные отличия.
Фото: Укрзалізниця / Facebook
Еще одна пассажирка Анна также рассказала о впечатлениях от новой услуги. Она призналась, что тоже была удивлена, почему запустили женские купе, а не вагоны.
— К сожалению, у меня был опыт, когда ко мне домогались в транспорте. Поэтому я очень обрадовалась такому нововведению. Из плюсов: поезд был новый и чистый, с очень приятной проводницей и без навязчивого сервиса. В моем купе были только женщины. Они ехали в Киев, а я во Львов. Поэтому в Киеве ко мне подсели три новых человека — тоже женщины. В общем, дорога прошла спокойно, я чувствовала себя в безопасности, — отметила девушка.
За время функционирования женских вагонов были случаи, когда мужчины покупали эти билеты. Причины были разными: кто-то решил испытать систему, кто-то — устроить своеобразный протест, а кто-то приобрел билет в женское купе по ошибке или от безысходности, ведь до общих купе билетов не было.
В таком случае пассажира должны пересадить в другой вагон.
О схожих ситуациях с ошибочной продажей билетов в женские купе пассажирам-мужчинам в Facebook рассказал и представитель пассажирского направления Укрзалізниця Александр Шевченко. Он сообщил, что перевозчик уже нашел причину сбоев и устранил ее.
Прессслужба УЗ рассказала, что на этапе внедрения новой услуги вызовом стал поиск необходимого технологического решения.
Прессслужба УЗ рассказала, что на этапе внедрения новой услуги вызовом стал поиск необходимого технологического решения.
Его удалось быстро найти и компания продолжает улучшать работу программного комплекса, чтобы на этапе авторизации в приложении можно было определять пол пользователей и давать им возможность бронировать соответствующие места в поездах.
Отмечают, когда доработают программное обеспечение, тогда будет возможность распространить проект на другие маршруты.
У Укрзалізниці есть поезда, которые курсируют за границу, в частности в Польшу. Но сейчас курсирование этих поездов несколько изменилось. Ранее мы рассказывали об изменениях в расписании движения поездов в Польшу.
Фото: Укразлізниця
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