Огромный спрос и вызовы: как прошли первые месяцы тестирования женских купе в Укрзалізниці

Укрзалізниця второй раз ввела женские вагоны два месяца назад. Впервые такой проект был в 2010 году, но он не имел спроса. В 2023 году наоборот — женские купе пользуются безумной популярностью, а сами женщины хотят, чтобы их было больше.

Началось все с петиции Ольги Ожогиной, быстро собравшей более 25 тыс. подписей. Это показало, что женщины хотят быть в безопасности во время путешествий по железной дороге. Так что Укрзалізниця среагировала и ввела женские купе.

Прессслужба Укрзалізниці рассказала для LIGA.Life о результатах проекта женских купе, а также с какими вызовами столкнулись. А пассажирки поделились своими впечатлениями от поездок.

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Какой спрос на женские купе в Украине

Представитель пассажирского направления компании Александр Шевченко отметил, что в 2010 году эти купе не имели спроса, поэтому проект закрыли.

В этом году около 90% билетов в женские купе раскупают заранее. Пассажирки жалуются, что мест мало и иногда купить билеты нереально, потому что их быстро разбирают. Сейчас женские купе есть только в поездах по четырем направлениям:

№41/42 Днепр — Трускавец;

№81/82 Киев — Ужгород;

№75/76 Киев — Кривой Рог;

№15/16 Харьков — Ясиня.

В Укрзалізниці предоставили количественные показатели спроса на женские купе за период с 30 июня по 15 августа:

в продаже было доступно 7952 билета;

из них продали 7823 билета.

Можно сделать вывод, что более 98% всех билетов в женские купе на доступных направлениях компании удается реализовать. Приобрести эти билеты можно только в приложении Укрзалізниці.

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Почему женщины выбирают женские купе

В женском купе могут путешествовать женщины, в том числе мамы с детьми до шести лет. Пассажирки хотят чувствовать себя в безопасности, ведь неоднократно были случаи навязчивого поведения и домагательств со стороны мужчин.

Сейчас в Укрзалізниці есть меры безопасности такие как камеры наблюдения в 15% пассажирских вагонов, тревожные кнопки вызова проводника, усиленное выборочное патрулирование, а также ввели женские купе.

Одна из пассажирок Инна рассказала, что путешествие в женском купе для нее было сознательным выбором. Добавляет, что билетов в эти купе действительно мало.

— С положительных впечатлений: моими соседками были приятные женщины и девочки, поездка прошла комфортно. Из отрицательного: это было всего несколько купе в общем вагоне, где проводником был мужчина. Честно говоря, я не очень чувствовала себя в безопасности. Да, в купе только женщины, но рядом в вагоне едут и мужчины. Поэтому я считаю, если вести такую услугу, то нужны целые женские вагоны, — отмечает Инна.

Девушка также отметила, что цена билета в женское купе была выше. Но в Укрзалізниця говорят, что билеты в женское и обычное купе одного вагона стоят одинаково, разница может быть только в вагонах, имеющих качественные отличия.

Еще одна пассажирка Анна также рассказала о впечатлениях от новой услуги. Она призналась, что тоже была удивлена, почему запустили женские купе, а не вагоны.

— К сожалению, у меня был опыт, когда ко мне домогались в транспорте. Поэтому я очень обрадовалась такому нововведению. Из плюсов: поезд был новый и чистый, с очень приятной проводницей и без навязчивого сервиса. В моем купе были только женщины. Они ехали в Киев, а я во Львов. Поэтому в Киеве ко мне подсели три новых человека — тоже женщины. В общем, дорога прошла спокойно, я чувствовала себя в безопасности, — отметила девушка.

Почему мужчины покупают билеты в женские купе

За время функционирования женских вагонов были случаи, когда мужчины покупали эти билеты. Причины были разными: кто-то решил испытать систему, кто-то — устроить своеобразный протест, а кто-то приобрел билет в женское купе по ошибке или от безысходности, ведь до общих купе билетов не было.

В таком случае пассажира должны пересадить в другой вагон.

О схожих ситуациях с ошибочной продажей билетов в женские купе пассажирам-мужчинам в Facebook рассказал и представитель пассажирского направления Укрзалізниця Александр Шевченко. Он сообщил, что перевозчик уже нашел причину сбоев и устранил ее.

Прессслужба УЗ рассказала, что на этапе внедрения новой услуги вызовом стал поиск необходимого технологического решения.

Его удалось быстро найти и компания продолжает улучшать работу программного комплекса, чтобы на этапе авторизации в приложении можно было определять пол пользователей и давать им возможность бронировать соответствующие места в поездах.

Отмечают, когда доработают программное обеспечение, тогда будет возможность распространить проект на другие маршруты.

У Укрзалізниці есть поезда, которые курсируют за границу, в частности в Польшу. Но сейчас курсирование этих поездов несколько изменилось. Ранее мы рассказывали об изменениях в расписании движения поездов в Польшу.

Фото: Укразлізниця

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