Женские купе появятся еще на нескольких направлениях! Как купить билет и сколько стоит

В конце мая 2023 украинское общество спровоцировало резонанс вокруг женских купе в поездах Украины. В результате Укрзалізниця сообщила, что такие отдельные купе для женщин будут введены.

12 июня 2023 стало известно о запуске первого женского купе в поездах УЗ. Из-за достаточно большого спроса, 12 июля 2024 года УЗ сообщила об увеличении количества направлений, на которых в поездах будут женские купе!

Как купить билеты, сколько они стоят и какие нюансы стоит учесть, мы расскажем дальше.

На каких направлениях есть женские купе

Женские купе уже были в поездах на восьми направлениях:

№15/16 Харьков — Ясиння;

№17/18 Харьков — Ужгород;

⁠№26/236 Одесса — Ясиння;

№3/4 Запорожье — Ужгород;

⁠№41/42 Днепр — Трускавец;

⁠№29/30 Киев — Ужгород;

№81/82 Киев — Ужгород;

№75/76 Киев — Кривой Рог.

С 1 августа Укрзалізниця добавит еще четыре поезда по купе для женщин и женщин с детьми:

№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов.

6 июля 2025 Укрзалізниця сообщила, что расширила перечень маршрутов поездов, в которых будут функционировать женские купе. С 25 июля такие вагоны будут курсировать еще по трем направлениям.

Об этом сообщили в государственной компании.

Ощущение комфорта и безопасности во время поездок – один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе, – объяснили в УЗ.

Женские купе появятся в следующих поездах:⁠⁠

№38/37 Киев – Запорожье;

№98/97 Ковель – Киев;

№22/21 Львов – Харьков.

В этих поездах женские купе расположены в вагоне № 5. Курсировать они начнут уже с 25 июля.

— Укрзалізниця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12.

Женские купе: как купить билеты

Укрзалізниця ранее отмечала, что купить билеты в женские купе можно только через мобильное приложение УЗ.

Загрузи приложение Укрзалізниці. Открой приложение, укажи маршрут и выберите дату (от 30 июня) Программа покажет тебе вагоны и купе. Отдельные купе для женщин будут отмечены “Женские купе”

Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении УЗ, при выборе места система предупреждает, что оно только для женщин или детей младше шести лет.

Сколько стоят билеты в женское купе

В продаже сейчас есть рейсы с женским купе направлением Трускавец — Днепр по цене 678 грн; Кривой Рог — Киев по цене 842 грн; Киев – Ужгород; Харьков — Ясиня.

Эта цена не выше цены обычного места в купе.

Ранее Укрзалізниця сообщала о запуске меню горячих блюд – на каких маршрутах.

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