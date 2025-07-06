Женские купе появятся еще на нескольких направлениях! Как купить билет и сколько стоит

Фото Укрзалізниця В конце мая 2023 украинское общество спровоцировало резонанс вокруг женских купе в поездах Украины. В результате Укрзалізниця сообщила, что такие отдельные купе для женщин будут введены. 12 июня 2023 стало известно о запуске первого женского купе в поездах УЗ. Из-за достаточно большого спроса, 12 июля 2024 года УЗ сообщила об увеличении количества направлений, на которых в поездах будут женские купе! Как купить билеты, сколько они стоят и какие нюансы стоит учесть, мы расскажем дальше.На каких направлениях есть женские купе Женские купе уже были в поездах на восьми направлениях: №15/16 Харьков — Ясиння; №17/18 Харьков — Ужгород; №26/236 Одесса — Ясиння; №3/4 Запорожье — Ужгород; №41/42 Днепр — Трускавец; №29/30 Киев — Ужгород; №81/82 Киев — Ужгород; №75/76 Киев — Кривой Рог. С 1 августа Укрзалізниця добавит еще четыре поезда по купе для женщин и женщин с детьми: № 1/2 Харьков — Ивано-Франковск. № 5/6 Запорожье — Ясиня; № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск; № 95/96 Киев — Рахов. 6 июля 2025 Укрзалізниця сообщила, что расширила перечень маршрутов поездов, в которых будут функционировать женские купе. С 25 июля такие вагоны будут курсировать еще по трем направлениям. Об этом сообщили в государственной компании. Ощущение комфорта и безопасности во время поездок – один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе, – объяснили в УЗ. Женские купе появятся в следующих поездах: №38/37 Киев – Запорожье;№98/97 Ковель – Киев;№22/21 Львов – Харьков. В этих поездах женские купе расположены в вагоне № 5. Курсировать они начнут уже с 25 июля. — Укрзалізниця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. Женские купе: как купить билеты Укрзалізниця ранее отмечала, что купить билеты в женские купе можно только через мобильное приложение УЗ. Читать по теме Пошли кофе пить! УЗ поднимает цены на ряд товаров в поездах УЗ поднимает цены на продукцию: что известно. Загрузи приложение Укрзалізниці. Открой приложение, укажи маршрут и выберите дату (от 30 июня) Программа покажет тебе вагоны и купе. Отдельные купе для женщин будут отмечены “Женские купе” Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении УЗ, при выборе места система предупреждает, что оно только для женщин или детей младше шести лет. Сколько стоят билеты в женское купе В продаже сейчас есть рейсы с женским купе направлением Трускавец — Днепр по цене 678 грн; Кривой Рог — Киев по цене 842 грн; Киев – Ужгород; Харьков — Ясиня. Эта цена не выше цены обычного места в купе. Ранее Укрзалізниця сообщала о запуске меню горячих блюд – на каких маршрутах. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина, Укрзализныця Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter