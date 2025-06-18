Пошли кофе пить! УЗ поднимает цены на ряд товаров в поездах

Длительные путешествия в Украине сейчас возможны благодаря железной дороге. За время полномасштабной войны Укрзалізниця стала для нас незаменимой. Представить свое долгое путешествие невозможно без кофе и чая, которые любезно приготовят проводники.

УЗ сообщила о первом за последние шесть лет повышении цен на чай и кофе в поездах длительного сообщения. О каких направлениях идет речь и сильно ли вырастут ценники, рассказываем далее в материале.

УЗ поднимает цены на кофе и чай

С 18 июня Укрзалізниця индексирует цены на ряд товаров, продаваемых в поездах дальнего сообщения. Речь идет о чае, воде, кофейных напитках.

В частности, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости.

Также до 20 грн цены вырастут на:

газированную и негазированную воду;

растворимый кофе;

кофейный напиток 3 в 1

Повышение позволит перекрыть операционные расходы, связанные с продажей этой продукции.

Цены на продукцию в поездах Інтерсіті+ остаются неизменными, равно как и цены на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего сообщения.

Укрзалізниця не поднимает цены на билеты для социального сегмента.

