Для тебя Новости

Пошли кофе пить! УЗ поднимает цены на ряд товаров в поездах

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июня 2025, 10:00 2 мин.
укрзализниця кофе
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь