Пішли каву пити! УЗ підіймає ціни на низку товарів у поїздах

Фото Facebook Тривалі сполучення в Україні зараз можливі завдяки залізниці. За час повномасштабної війни Укрзалізниця стала для нас незамінною. Уявити свою довгу подорож неможливо й без кави та чаю, які любʼязно приготують провідники. УЗ повідомила про перше за останні шість років підняття цін на чай та каву у потягах тривалого сполучення. Про які саме напрямки йдеться та чи сильно зростуть цінники, розповідаємо далі у матеріалі. УЗ підіймає ціни на каву та чай З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що продаються в поїздах далекого сполучення. Йдеться про чай, воду, кавові напої.Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості. Також до 20 грн ціни зростуть на: газовану та негазовану воду; розчинну каву; кавовий напій 3 в 1. Підвищення дозволить залізниці перекрити операційні витрати, пов’язані з продажем цієї продукції. Ціни на продукцію в поїздах Інтерсіті+ залишаються незмінними, так само як і ціни на гарячі обіди в межах пілотного проекту на поїздах далекого сполучення. Читати на тему Деруни, плов чи омлет: УЗ запустила меню гарячих страв — на яких маршрутах Нове меню від УЗ на довгих маршрутах: що відомо. Укрзалізниця не підіймає ціни на квитки для соціального сегмента. Це рішення діє від початку воєнного стану. З хороших новин це ще не все: Укрзалізниця почала оснащувати свої потяги кондиціонерами. Читай, яких вагонів це стосується. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Укрзалізниця Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter