Пішли каву пити! УЗ підіймає ціни на низку товарів у поїздах

Тривалі сполучення в Україні зараз можливі завдяки залізниці. За час повномасштабної війни Укрзалізниця стала для нас незамінною. Уявити свою довгу подорож неможливо й без кави та чаю, які любʼязно приготують провідники.

УЗ повідомила про перше за останні шість років підняття цін на чай та каву у потягах тривалого сполучення. Про які саме напрямки йдеться та чи сильно зростуть цінники, розповідаємо далі у матеріалі.

УЗ підіймає ціни на каву та чай

З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що продаються в поїздах далекого сполучення. Йдеться про чай, воду, кавові напої.

Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості.

Також до 20 грн ціни зростуть на:

газовану та негазовану воду;

розчинну каву;

кавовий напій 3 в 1.

Підвищення дозволить залізниці перекрити операційні витрати, пов’язані з продажем цієї продукції.

Ціни на продукцію в поїздах Інтерсіті+ залишаються незмінними, так само як і ціни на гарячі обіди в межах пілотного проекту на поїздах далекого сполучення.

Укрзалізниця не підіймає ціни на квитки для соціального сегмента. Це рішення діє від початку воєнного стану.

З хороших новин це ще не все: Укрзалізниця почала оснащувати свої потяги кондиціонерами. Читай, яких вагонів це стосується.

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