Для тебе Новини

Пішли каву пити! УЗ підіймає ціни на низку товарів у поїздах

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Червня 2025, 10:00
укрзалізниця кава
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь