Ремонт на польской железной дороге осенью — изменится ли расписание движения поездов в Украину

Железнодорожные пути между Польшей и Украиной — одна из самых популярных дорог украинцев домой. Но привычное расписание изменится, поскольку, как сообщили в Укрзалізниці, ее польские коллеги с 8 сентября начнут запланированные ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле.
Это могло означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные перемены будут.
Это могло означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные перемены будут.
С 7 сентября по 6 октября будут отменены поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль.
С 3 сентября начнет курсировать новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет уже третьим ежедневным поездом на популярном направлении.
Это дневной поезд, который будет отправляться из Киева в 06:28, а прибывать в Хелм в 17:27, поэтому проходить границу не придется ночью. Кроме того, у него удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Восточная 21:02.
Из Хелма этот поезд будет отправляться в 10:23, а прибывать в Киев в 22:45. Соответственно, на него можно будет комфортно сделать пересадку с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42.
Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).
Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).
Также каждую пятницу и каждую субботу, пока будут продолжаться ремонтные работы в Польше, сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:
7-8, 14-15, 21-22 сентября будут отменены поезда: №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73 /74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль.
К тому же график ремонтных работ коснется и расписания движения поездов №54 и №36:
Как уверяют в Укрзалізниці, количество предложенных мест в Польшу в сентябре даже вырастет на около 100 благодаря новому рейсу в Хелм. Если он окажется популярным, его оставят курсировать и после окончания ремонтных работ в октябре.
Напомним, что билеты на польское направление продаются за 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро, кроме Варшавы.
Напомним, что билеты на польское направление продаются за 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро, кроме Варшавы.
— Не ищите билеты у третьих лиц — они в равных условиях доступны всем в официальном приложении Укрзалізниці, — попросили в компании.
А чтобы не иметь проблем, читай, что можно перевозить через границу — подробные списки разрешенного и запрещенного.
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