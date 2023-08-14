Чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы. В Украине ужесточают контроль за выездом мужчин

С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины пытались незаконно уехать более шести тысяч мужчин призывного возраста.

Теперь Государственная пограничная служба Украины совместно с Министерством обороны совместно улучшают обмен информацией и контроль за выездом мужчин, чтобы исключить попытки использования поддельных документов и коррупционных рисков при выезде граждан за пределы Украины в условиях военного положения.

В комментарии УП спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что именно подразумевается под совместной работой ГПСУ и Минобороны.

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ГПСУ усиливает контроль за выездом мужчин

По словам Андрея Демченко, для уменьшения рисков коррупции в ТЦК и социальной поддержки ГПСУ и Минобороны планируют обмениваться информацией из баз данных о военнообязанных.

— Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы.

Сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК, которые выдавали соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен, — пояснил Демченко.

Он добавил, что такой обмен будет осуществляться только в отношении отдельных лиц, ни о какой систематизации или объединении речь не идет.

Таким образом, когда система будет отлажена, при пересечении границы представители ГПСУ будут видеть, действительно ли ТЦК выдавало соответствующие документы этому лицу.

Какие категории мужчин могут выезжать за границу, мы объясняли раньше.

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