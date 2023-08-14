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Чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы. В Украине ужесточают контроль за выездом мужчин

Виктория Мельник, редактор сайта 14 августа 2023, 18:30
Выезд мужчин за границу
Фото: Государственная пограничная служба Украины

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